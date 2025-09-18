La decisión de José Mourinho que espera la Selección Argentina para el Mundial Sub 20

José Mourinho asumirá como entrenador del Benfica, luego de que Bruno Lange sea cesado del cargo tras la sorprendente derrota como local en el Estadio Da Luz por 3 a 2 con el Qarabag de Azerbaiyán en la primera jornada de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025/2026.

El portugués, de esta manera, a pesar de ser ídolo del Porto (estaba al mando del plantel que fue campeón de la UEFA Champions League 2003/2004), máximo rival de Las Águilas, volverá al club en el que dio sus primeros pasos como estratega -tras ser asistente técnico de Bobby Robson en Sporting de Lisboa y en el Porto, y de Louis van Gaal en Barcelona-.

Conforme a los medios lusos, la noticia del arribo de José Mourinho será confirmada en las próximas horas por el Benfica mediante sus canales oficiales, puesto que ya debe tomar el mando del plantel en función de preparar el encuentro que tendrá que afrontar ante el AVS Futebol este sábado 20 de septiembre por la quinta jornada de la Primeira Liga.

Asimismo, una de las primeras determinaciones que tendrá que tomar es qué hacer con Gianluca Prestianni, futbolista que fue solicitado por la AFA para que sea parte de la Selección Argentina Sub 20 que competirá en la Copa Mundial de Chile 2025, que comenzará el próximo sábado 27 de septiembre con Corea del Sur vs. Ucrania y Japón frente a Egipto.

Si bien el ex Vélez, de 19 años, no era titular con Bruno Lange, sumó minutos en todos los partidos que disputó el Benfica en el inicio de la temporada 2025/2026 por el torneo local, la Taça de Portugal y en el debut en la Champions League, sumando así, hasta entonces, 1 gol en 193 minutos.

Argentina Sub 20 sin Claudio Echeverri, Franco Mastantuono y posiblemente Valentín Carboni

En Argentina, en su intención por conformar el mejor equipo posible para presentar en el Mundial Sub 20 de Chile, ya recibieron la negativa del Bayer Leverkusen por Claudio Echeverri, del Real Madrid por Franco Mastantuono y del Porto por Tomás Pérez.

Publicidad

Publicidad

Por eso, en el predio de Ezeiza se espera con atención la postura del Benfica por Gianluca Prestianni, del Bournemouth por Julio Soler y del Genoa por Valentín Carboni, aunque en este último caso creen que tampoco lo soltarán, dado que fue titular en 3 de los 4 partidos que disputó el Rossoblú en el comienzo de la actual campaña.

El calendario de Argentina en la Fase de Grupos del Mundial Sub 20 de Chile 2025

Domingo 28 de septiembre a las 20 horas (ARG) vs. Cuba.

Miércoles 1 de octubre a las 20 horas (ARG) vs. Australia.

Sábado 4 de octubre a las 20 horas (ARG) vs. Italia.

Todos los partidos se llevarán a cabo en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

ver también Mientras negó a Mastantuono a la Selección Argentina, Real Madrid tendrá otros cinco jugadores en el Mundial Sub 20