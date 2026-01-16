José Mourinho es vinculado con en el futuro de Franco Mastantuono y el Real Madrid: “Idea final”

El Real Madrid es un verdadero caos, y su inicio del 2026 demuestra que el club ha tocado fondo desde lo futbolístico. Con Álvaro Arbeloa como entrenador apuntado tras la salida de Xabi Alonso, el club se quedó sin una figura fuerte en el banquillo y Florentino Pérez tendría el indicado para llenar ese puesto, ni más ni menos que en José Mourinho.

Eso significa que The Special One podría aparecer en el futuro de Franco Mastantuono más pronto que tarde, tal y como reportó el periodista Alfredo Relaño en El Partidazo de Cope. “Tengo la pedrada de que la idea de Florentino [Pérez] es repescar a Mourinho“, afirmó quien lleva más de dos décadas siguiendo al Real Madrid y quien fuera director general del medio As.

En España hablan de un posible regreso de Mourinho al Real Madrid. (Getty)

El periodista señala también que Mourinho “está causando un gran revuelo en el Benfica, precisamente para que le despidan“, luego de haber llegado hace apenas cuatro meses al club luso. Declaraciones suyas contra sus propios futbolistas no han caido bien y su salida se precipita tras dos eliminaciones consecutivas en Copa de la Liga y Copa de Portugal, su presente en la primera división (3º a 10 puntos de la cima) y en Champions (en puestos de eliminación directa).

Pero Florentino Pérez confía en Mourinho y, de acuerdo a los comentarios de múltiples entrenadores, el Real Madrid necesita algo más que un entrenador, necesita a alguien capaz de ser una figura dominante y de liderar el vestuario con mayor ego de todo el mundo fútbol.

El plan de Florentino Pérez sería repescar a José Mourinho. (Getty)

La situación es crítica en la Casa Blanca, luego de la eliminación ante Albacete en la Copa del Rey y la derrota en la Supercopa de España vs. Barcelona, el Real Madrid solo tiene dos competencias por delante: LALIGA, en la que está a cuatro puntos del Barcelona, y la Champions League, en la que tiene encaminada la clasificación a la próxima ronda. Y Mourinho sería el apuntado para dar vuelta esa situación.

