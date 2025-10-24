Juega en el puesto de Mastantuono, maravilló a Xabi Alonso y Real Madrid lo compraría en 100 millones

En la previa del clásico ante Barcelona de este fin de semana, el Real Madrid se presentó el miércoles en un partido clave para continuar con su andar perfecto en la fase de liga de la Champions League. El rival de turno fue Juventus, que cayó ante el poderío del merengue en la capital española por la mínima. Sin embargo, un jugador destacó tanto que llamó la atención de Xabi Alonso.

Kenan Yildiz, el turco dueño de la camiseta 10 de la Vecchia Signora, y portador de la cinta de capitán en el último encuentro, fue imparable para la defensa del Real Madrid y los reportes desde Italia y España indican que el entrenador del merengue pidió ficharlo a como de lugar.

De acuerdo a lo informado por Tuttosport, el agente Giovanni Branchini aseguró que “Xabi Alonso quiere a Yildiz en el Real Madrid“, y que “está dispuesto a dejar ir a cualquiera para ficharlo, excepto a Mbappé“. Sin lugar a dudas, unos comentarios que encenderán las alarmas para jugadores como Mastantuono y Arda Güler, que ocupan posiciones similares en campo. Aunque también para Rodrygo o el propio Vinícius Jr.

Kenan Yildiz, el jugador a seguir por el Real Madrid para el próximo mercado. (Getty)

Ahora bien, el problema está en el valor que le pone Juventus a su gran figura: 100 millones de euros. Un valor que Real Madrid, más allá de su enorme patrimonio, solo ha pagado por cuatro jugadores en toda su historia: Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Eden Hazard y, más recientemente, Jude Bellingham.

Xabi Alonso elogió a Yildiz y lo conoce del Bayern Múnich

Hay una historia que une a Xabi Alonso y Kenan Yildiz, más allá de que los separan una diferencia de edad de 23 años. Y es que, cuando el español todavía era futbolista del Bayern Múnich, el turco formaba parte de la cantera del club bávaro.

Xabi Alonso sigue de cerca la evolución de Yildiz. (Getty)

A raíz de ello, Xabi Alonso ha seguido muy de cerca la carrera de Yildiz hasta el día de hoy, y antes del partido entre Real Madrid y Juventus de entre semana destacó: “[Juventus]Tiene jugadores muy buenos y Yildiz es uno de ellos. Su evolución ha sido fantástica. Lo conozco desde que coincidimos en el Bayern y ver su progreso me alegra mucho”.

No hay dudas de que el Real Madrid, y especialmente Xabi Alonso, seguirá bien de cerca el progreso de Yildiz en lo que resta de la temporada y no sería de extrañar que intenten un acercamiento para negociar su traspaso en el próximo verano.

DETALLES CLAVE