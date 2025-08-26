Jugó en Real Madrid con Ronaldo, Beckham y Zidane, hizo una fortuna como inversor y perdió 60 millones por el póker

Allá por enero del 2005, con el objetivo de reemplazar a Claude Makélélé, quien tiempo atrás se había marchado al Chelsea, la dirigencia del Real Madrid fichó por 2,5 millones de libras esterlinas a Thomas Gravesen, el volante danés que llegaba para darle equilibrio a un equipo que contaba con grandes figuras como Ronaldo Nazario o David Beckham.

A pesar de la confianza que depositaron en él, el mediocampista central que llegó proveniente del Everton de Inglaterra jamás pudo asentarse como titular ni mostrar el rendimiento que tuvo en la Premier League, por lo que tras una temporada y media fue transferido al Celtic.

Pocos tiempo después de su paso por el Merengue, a los 32 años decidió colgar los botines y su vida dio un gran giro, ya que comenzó a trabajar como inversionista en Estados Unidos, donde ganó más de 110 millones de dólares que le permitieron irse a vivir a una lujosa comunidad en Las Vegas, con Andre Agassi y Nicolas Cage de vecinos.

Si bien logró esta importante cantidad de dinero, no todas fueron buenas para Gravesen. Es que, también comenzó a ser jugador profesional de póker, y a lo largo de su carrera llegó a perder más de 60 millones de dólares contando los torneos que disputó.

Ahora, en su actualidad, Gravesen se alejó del mundo del póker y decidió volver a meterse de lleno en el fútbol, debido a que es comentarista y analista de partidos para diferentes cadenas de televisión en Dinamarca, país al que volvió a vivir tras estar 8 años en Las Vegas.

Thomas Gravesen junto a David Beckham.

Gravesen le rompió un diente a Ronaldo

La carrera de Gravesen como futbolista cuenta con una anécdota particular. En un entrenamiento en el Real Madrid, el mediocampista danés tuvo que marcar a Ronaldo Nazario. En una corrida entre ambos, el volante tiró al piso al brasileño y allí le pegó un cabezazo que le partió un diente.

“Había uno en el Real Madrid que era un chiste… Gravesen. Era un centrocampista danés. Era un tipo genial, un buen tipo. Pero en el fútbol era muy malo, marcaba goles y golpeaba muchísimo a la gente”, comentó el mismo Ronaldo Nazario sobre el mediocampista danés.

Su relación con una actriz de películas para adultos

Luego de separarse de su primera novia, Gravesen, quien era considerado un chico tímido, sorprendió ya que anunció públicamente su relación con Kira Eggers, una actriz porno, aunque la relación no duró mucho tiempo.

Su pelea con Wayne Rooney

En su regreso al Everton previo a su retiro, Gravesen chocó en varias oportunidades con Wayne Rooney, quien era una de las grandes promesas de los Toffees. David Moyes, entrenador de ese momento, comentó que una vez “el viejo gimnasio. Thomas y Wayne se estaban disparando cohetes llenos de pólvora el uno al otros sosteniéndolos del extremo”.