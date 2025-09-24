Jugó más de 400 partidos, se convirtió en héroe nacional en el Mundial 2014 y anunció su retiro: “Gracias por todo”

El 5 de julio de 2014, en Salvador, se vivió un momento trascendental en la historia del fútbol: Países Bajos y Costa Rica se encaminaban a los penales cuando Louis van Gaal decidió cambiar a Jasper Cillessen para darle ingreso a Tim Krul como su arquero para los penales en una decisión que hoy se volvió más común, pero que en aquel momento no tenía demasiados precedentes y mucho menos en una situación tan crítica.

Krul, que no tenía un gran historial en los penales, terminó atajando dos penales en esa serie y clasificando a los Países Bajos, convirtiéndose en héroe nacional y terminando con una histórica actuación de Costa Rica en la Copa del Mundo. Hoy ese gran arquero de 1,93m y que supo jugar más de 400 partidos como profesional, anunció su retiro del fútbol.

El recuerdo de Tim Krul en el Mundial 2014 quedará en la historia de los mundiales. (Getty)

Tim Krul registra más de 220 partidos de Premier League y 400 en total como profesional, con pasos por Newcastle United, Norwich City, Brighton y, más recientemente, Luton Town. También jugó para el Falkirk de Escocia y tuvo unos breves pasos por el Ajax y el AZ Alkmaar de su país. Además, fue internacional con su selección en 15 ocasiones, formando parte de los convocados para el Mundial 2014 y dos Eurocopas.

Este martes, tras pasar 575 días desde su último partido oficial (derrota 6 a 2 el 27 de septiembre de 2024 por FA Cup vs. Manchester City con el Luton Town) y estar sin club desde el mercado veraniego, Tim Krul decidió anunciar oficialmente su retiro del fútbol.

Tim Krul anunció su retiro del fútbol en Instagram

El neerlandés publicó un reel en su Instagram oficial, en el cual repasó su carrera completa y al cual acompañó con la leyenda “Gracias por todo, estoy muy agradecido por todo”, confirmando el fin de su carrera a los 37 años.

Finalmente, en una publicación separada, se explayó un poco más sobre este momento y la decisión tomada:

Mientras decido colgar los guantes tras 20 años de una increíble carrera como futbolista profesional, quiero tomarme un momento para reflexionar sobre mi historia. Desde que me uní al Newcastle como un chico de 17 años, hasta representar a Países Bajos a nivel internacional.

Realmente he vivido el sueño que tuve como niño en cada partido, en cada entrenamiento, en cada momento que parecía una montaña rusa y que me transformó en quien soy hoy.

Gracias a todos los clubes, entrenadores y compañeros, a mi hermosa familia y más importante que todo, a los fanáticos por el apoyo a través de mi carrera. Estoy emocionado por el nuevo capítulo y siempre atesoraré los recuerdos que me dejó el fútbol.