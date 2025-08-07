Es tendencia:
Julián Alvarez: de buscar titularidad en el Atlético de Madrid a quedarse sin Balón de Oro

Julián Alvarez, que venía siendo nominado por France Football, esta vez no fue incluido para el premio que condecora al Mejor Jugador de la temporada.

Por Germán Carrara

Julián Alvarez, por primera vez desde que juega en Europa, quedó afuera de la nómina de candidatos para ganar el Balón de Oro.
Julián Alvarez, por primera vez desde que juega en Europa, quedó afuera de la nómina de candidatos para ganar el Balón de Oro.

Julián Alvarez llegó al Atlético de Madrid en agosto del 2024 con el objetivo de conseguir lo que Pep Guardiola no le podía dar, que era básicamente ser un jugador clave dentro del once titular. Si bien en los citizens jugaba bastante (de hecho fue el que más minutos sumó en la temporada 2023/2024), siempre lo hizo como una alternativa de Erling Haaland.

Y la realidad es que en su primer curso en el elenco español obtuvo lo que quería, porque enseguida se ganó un lugar en la alineación inicial del equipo que comanda Diego Simeone, primero acompañando a Antoine Griezmann y ya desde el primer semestre del 2025 como la figura central del ataque junto a Alexander Sorloth.

No obstante, al mismo tiempo, Julián Alvarez registró su primer periodo sin títulos desde que es jugador profesional, a pesar de que hizo todo lo posible para que no fuera de esta manera, con sus 29 goles y 8 asistencias en 57 compromisos entre LaLiga, la Copa del Rey, la Champions League y el Mundial de Clubes de Estados Unidos.

El Colchonero apenas se ubicó tercero en la tabla de posiciones del certamen de la primera división de España y fue semifinalista de la copa federal, además de ser desplazado por el Real Madrid en los Octavos de Final de la Liga de Campeones de Europa y de consumar el papelón al ser uno de los tres equipos del Viejo Continente que se quedó afuera del Mundial en la primera ronda (los otros fueron Porto y Salzburgo).

Rendimiento colectivo que, sin lugar a dudas, pesó en el jurado de France Football -que lo había incluido en la nómina de los finalistas en las últimas dos ediciones-, que no lo tuvo en cuenta como uno de los 30 candidatos para el Balón de Oro 2025.

Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez, los representantes de la Selección Argentina en el Balón de Oro 2025

Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez son los únicos argentinos que integran la nómina de 30 candidatos para el Balón de Oro 2025. De igual manera, se espera que el galardón se lo disputen entre Ousmane Dembélé y Lamine Yamal.

Asimismo, Emiliano Martínez fue, por tercera vez consecutiva, candidateado para el Trofeo Lev Yashin (el premio exclusivo para los arqueros). Cabe recordar que el marplatense se quedó con el reconocimiento en 2023 y en 2024.

Cuándo se entrega el Balón de Oro 2025

Mientras la conversación sobre el premio no se detiene, el Balón de Oro ya tiene fecha confirmada. El ganador se conocerá el lunes 22 de septiembre en una gala que se celebrará, como es habitual, en el Theatre du Chatelet de París, con horario a confirmar.

Todos los nominados al Balón de Oro 2025

Los 2 jugadores argentinos nominados al Balón de Oro 2025

germán carrara
Germán Carrara

