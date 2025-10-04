Ni Francia ni España: el único país que votó a Kylian Mbappé como el ganador del Balón de Oro 2025

Ousmane Dembélé se quedó con el Balón de Oro 2025 con un total de 1380 puntos, producto de ser elegido por los 100 votantes dentro del top ten del año y por 73 de ellos, como el mejor. Eso dejó pocos lugares vacantes al mejor de la temporada para el resto de los futbolistas, sólo 27 no pusieron al francés en lo más alto.

De esos 27, 11 optaron por Lamine Yamal, segundo en la votación final, otros 6 por Vitinha, que fue tercero, 4 por Mo Salah que fue cuarto y 3 votos por Achraf Hakimi, que terminó sexto en la votación. Y mientras el quinto puesto fue para Raphinha, que no recibió votos como N1, el séptimo fue para Kylian Mbappé, que entró en menos top ten que el extremo brasileño del Barcelona, pero sí tuvo un voto como el mejor del mundo en la temporada.

Curiosamente, el voto para Mbappé no llegó ni desde Francia, ni desde España. En su lugar, el único periodista que votó a Kylian Mbappé como el mejor jugador del mundo en la temporada 2024/25 fue Almiro Santos, del medio Domingo del país africano de Mozambique. Santos completó su Top Ten con Mo Salah, Lamine Yamal, Vinicius Jr., Ousmane Dembélé, Nuno Mendes, Haaland, Kane, Vitinha y Donnarumma.

Mbappé recibió apenas un voto para ser ganador del Balón de Oro. (Getty)

De hecho, Mbappé recibió la misma cantidad de votos al mejor jugador de la temporada que recibieron Khvicha Kvaratskhelia y Scott McTominay, aunque a ellos los votaron los periodistas de sus respectivos países, Georgia y Escocia.

Los números de Mbappé en la temporada pasada

En su primera temporada como jugador del Real Madrid, Kylian Mbappé convirtió 43 goles en 56 partidos, se llevó el premio a Pichichi de LALIGA y conquistó la Copa Intercontinental -ex Mundial de Clubes- y la Supercopa de Europa con el club merengue. Números impresionantes, pero no con los suficientes logros como para ser considerado el mejor del mundo por la mayoría de los votantes.

El feroz inicio de Mbappé, camino al Balón de Oro 2026

En el comienzo de esta nueva temporada, Kylian Mbappé parece haber encontrado su mejor forma en el Real Madrid. En apenas 9 partidos lleva ya 13 goles y 1 asistencia, para 14 contribuciones de gol. El único futbolista que lo supera es Harry Kane, que ya tiene 18 goles y 3 asistencias en 10 partidos disputados.

Kylian Mbappé comenzó su carrera de cara al Balón de Oro, aunque todo se definirá en el Mundial. (Getty)

En cualquier caso, es temporada de Copa del Mundo, y si bien mantener estos números pondrá a Mbappé en carrera para el Balón de Oro, mucho dependerá de lo que pase en el Mundial 2026 para determinar al ganador del galardón el próximo año.

