Julián Alvarez rechaza al Barcelona: ”Quiero seguir en el Atlético de Madrid”

Julián Alvarez ya se convirtió en el emblema del Atlético de Madrid. Ya se había consolidado como la máxima figura del plantel de Diego Simeone en la temporada pasada y en la campaña actual, luego de un inicio irregular, volvió a cumplir con su rol de guía con sus tres goles ante el Rayo Vallecano y el doblete frente al Real Madrid.

De hecho, en esa misma línea, la Araña emerge como la esperanza del elenco colchonero para repuntar tanto en la tabla de posiciones de LaLiga (tras la victoria en el Derbi escaló al quinto puesto y quedó a 7 unidades del líder Barcelona) como en la de la UEFA Champions League (cayó en su debut ante el Liverpool en Anfield, por lo que, por el momento, no suma puntos).

Pero claro, que sea tan protagonista tiene su lado contraproducente para el Atlético de Madrid, porque clubes como el Barcelona -principalmente- están merodeando a su alrededor con la intención de hacerse con sus servicios, pues, en el caso del culé, lo ven como el reemplazante perfecto de Robert Lewandowski (quien ya tiene 37 años) y como la pieza que encajará perfecto entre Raphinha, Lamine Yamal y Marcus Rashford (y con futbolistas de la calidad de Pedri y de Dani Olmo por detrás).

No obstante, el propio Julián Alvarez llevó tranquilidad tanto a los hinchas como a la directiva del Atlético de Madrid, porque se encargó de aclarar que piensa en quedarse en el elenco rojiblanco, por lo menos, por algunas temporadas más. Así de claro lo dijo en una charla que mantuvo con el exrugbier Agustín Creevy para su canal de YouTube.

”Vine al Atlético de Madrid porque lo consideraba un reto personal. Necesitaba un espacio que me permitiera crecer, para intentar encontrar mi mejor versión. Ahora quiero seguir en este club y ganar títulos”, apuntó el nacido en Calchín que, de esta forma y a pesar de los rumores de mercado, demuestra que tiene la mente puesta en la institución de la capital española.

La cláusula de rescisión de Julián Alvarez en el Atlético de Madrid

Más allá de los trascendidos, arrancar a Julián Alvarez del Atlético de Madrid no será una tarea sencilla por más decisión que tengan sus pretendientes. Incluso, el Colchonero, precavido, hizo firmar a la Araña un contrato que se extiende hasta mediados del 2030 y que incluye una cláusula de rescisión de 500 millones de euros.

Es decir, el que pretende llevarse al atacante de la Selección Argentina deberá desembolsar una suma que será más de cuatro veces superior a lo que depositó el Atleti al Manchester City en agosto del 2024 (90 millones entre el valor de la ficha y primas).

