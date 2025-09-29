Es tendencia:
logotipo del encabezado
LaLiga

La respuesta de Dani Carvajal cuando le preguntaron por el pisotón de Nicolás González

El defensor del Real Madrid fue consultado si la lesión se la ocasionó el delantero de la Selección Argentina.

Por Germán Carrara

Dani Carvajal quitó responsabilidad a Nicolás González por la lesión que sufrió en el Derbi Madrileño.
Dani Carvajal quitó responsabilidad a Nicolás González por la lesión que sufrió en el Derbi Madrileño.

Una de las grandes polémicas del Atlético de Madrid vs. Real Madrid que se jugó este último sábado en el Estadio Metropolitano por la sexta jornada de LaLiga 2025/2026 la protagonizaron Nicolás González y Dani Carvajal. Es que el jugador del Colchonero fue a disputar una pelota y, sin intención, le propinó un pisotón en el tobillo al zaguero merengue.

De hecho, por tal secuencia, el futbolista de la Selección de España estuvo varios minutos tendido en el césped del recinto rojiblanco, razón también por la que todo el madridismo reclamó la expulsión para el exatacante de Argentinos Juniors y la Juventus, que finalmente fue amonestado por parte del árbitro Javier Alberola Rojas.

Y si bien Dani Carvajal siguió jugando, fue reemplazado por Xabi Alonso a los 15 minutos del segundo tiempo, una modificación que llamó la atención por lo que venía siendo el Derbi Madrileño hasta ese momento (fue instantes antes del penal que cometió Arda Guler y que decantó en la diferencia con la que el Atleti encaminó la victoria).

Encima, después del partido, el Real Madrid informó mediante sus canales oficiales que su jugador sufrió ”una lesión en el sóleo de la pierna derecha”, cuadro que lo dejará cerca de un mes fuera del campo de juego (llegaría con lo justo contra el Barcelona el 26 de octubre en el Santiago Bernabeú, si es que llega).

Tweet placeholder

Por lo que todos los cañones de la Casa Blanca apuntaron contra Nicolás González. No obstante, el propio Carvajal descartó que fuera culpa del nacido en Escobar. “No achaco la lesión a la entrada de Nico”, respondió cuando fue consultado al respecto por El Chiringuito este lunes 29 de septiembre, a la salida de la Ciudad Deportiva de Valdebebas.

Publicidad

Las bajas del Real Madrid en la defensa

La preocupación del Real Madrid no solo se posaron en la baja de Dani Carvajal. Es que del Derbi Madrileño también se fueron con la molestia física de Éder Militao, quien debió ser reemplazado por Raúl Asencio.

Pero para colmo de males, Xabi Alonso tampoco tiene a disposición a Antonio Rudiger, Ferland Mendy y Alexander Arnold. De hecho, el plantel viajó diezmado a Kazajistán, en donde deberá afrontar su compromiso por la segunda fecha de la Fase de Liga de la UEFA Champions League ante el Kairat este martes 30 de septiembre.

El pedido de Jorge Valdano a Xabi Alonso tras el 5 a 2 del Real Madrid con el Atlético de Madrid

ver también

El pedido de Jorge Valdano a Xabi Alonso tras el 5 a 2 del Real Madrid con el Atlético de Madrid

El elogio del DT del Kairat, próximo rival del Real Madrid en Champions League, para Franco Mastantuono

ver también

El elogio del DT del Kairat, próximo rival del Real Madrid en Champions League, para Franco Mastantuono

germán carrara
Germán Carrara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Se acabó la novela: Ian Subiabre renovará con River y jugará el Mundial sub 20

jpasman
toti pasman

"River pierde la serie en el Monumental, pero el principal responsable de la eliminación con Palmeiras es Marcos Acuña"

Lee también
La reacción de Nicolás González tras su primer gol en el Atlético de Madrid
Fútbol europeo

La reacción de Nicolás González tras su primer gol en el Atlético de Madrid

Otro jugador de la Selección Argentina se acerca al Atlético de Madrid
Selección Argentina

Otro jugador de la Selección Argentina se acerca al Atlético de Madrid

No se vio en TV: el picante cruce entre Nico González y Vinicius Jr. en pleno Real Madrid vs. Juventus
Mundial de Clubes

No se vio en TV: el picante cruce entre Nico González y Vinicius Jr. en pleno Real Madrid vs. Juventus

River acumula cuatro derrotas al hilo: el último antecedente, quién era el DT y los referentes del plantel
River Plate

River acumula cuatro derrotas al hilo: el último antecedente, quién era el DT y los referentes del plantel

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo