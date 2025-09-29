La respuesta de Dani Carvajal cuando le preguntaron por el pisotón de Nicolás González

Una de las grandes polémicas del Atlético de Madrid vs. Real Madrid que se jugó este último sábado en el Estadio Metropolitano por la sexta jornada de LaLiga 2025/2026 la protagonizaron Nicolás González y Dani Carvajal. Es que el jugador del Colchonero fue a disputar una pelota y, sin intención, le propinó un pisotón en el tobillo al zaguero merengue.

De hecho, por tal secuencia, el futbolista de la Selección de España estuvo varios minutos tendido en el césped del recinto rojiblanco, razón también por la que todo el madridismo reclamó la expulsión para el exatacante de Argentinos Juniors y la Juventus, que finalmente fue amonestado por parte del árbitro Javier Alberola Rojas.

Y si bien Dani Carvajal siguió jugando, fue reemplazado por Xabi Alonso a los 15 minutos del segundo tiempo, una modificación que llamó la atención por lo que venía siendo el Derbi Madrileño hasta ese momento (fue instantes antes del penal que cometió Arda Guler y que decantó en la diferencia con la que el Atleti encaminó la victoria).

Encima, después del partido, el Real Madrid informó mediante sus canales oficiales que su jugador sufrió ”una lesión en el sóleo de la pierna derecha”, cuadro que lo dejará cerca de un mes fuera del campo de juego (llegaría con lo justo contra el Barcelona el 26 de octubre en el Santiago Bernabeú, si es que llega).

Por lo que todos los cañones de la Casa Blanca apuntaron contra Nicolás González. No obstante, el propio Carvajal descartó que fuera culpa del nacido en Escobar. “No achaco la lesión a la entrada de Nico”, respondió cuando fue consultado al respecto por El Chiringuito este lunes 29 de septiembre, a la salida de la Ciudad Deportiva de Valdebebas.

Las bajas del Real Madrid en la defensa

La preocupación del Real Madrid no solo se posaron en la baja de Dani Carvajal. Es que del Derbi Madrileño también se fueron con la molestia física de Éder Militao, quien debió ser reemplazado por Raúl Asencio.

Pero para colmo de males, Xabi Alonso tampoco tiene a disposición a Antonio Rudiger, Ferland Mendy y Alexander Arnold. De hecho, el plantel viajó diezmado a Kazajistán, en donde deberá afrontar su compromiso por la segunda fecha de la Fase de Liga de la UEFA Champions League ante el Kairat este martes 30 de septiembre.

