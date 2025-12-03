Es tendencia:
River Plate

Miguel Borja y un sorpresivo pasatiempo en Colombia mientras se resuelve su futuro fuera de River

El delantero de 32 años regresó a Colombia para despejarse y recargar energías mientras llegan las primeras propuestas para dar continuidad a su carrera.

Por Juan Ignacio Portiglia

El delantero deberá buscar nuevo destino tras su salida de River.
Miguel Ángel Borja es uno de los jugadores importantes a los que, con vínculo hasta el 31 de diciembre, Marcelo Gallardo les comunicó de manera anticipada que ya no serán parte del plantel de River el año próximo. Junto a él, también se despidieron Enzo Pérez, Nacho Fernández, Milton Casco y Gonzalo Martínez.

Con esa determinación que se hizo oficial el pasado jueves, el delantero colombiano de 32 años viajó de regreso a su país a la vez que comenzaron a surgirle los primeros pretendientes y opciones para analizar dónde dar continuidad a su carrera.

Durante esa búsqueda, Borja también decidió darse tiempo para compartir con familia y amigos, para despejarse y recargar energías después de un año que fue difícil no solo para él sino para todo el plantel del Millonario. Este miércoles, de hecho, compartió una historia en Instagram que permitió conocer uno de los pasatiempos que eligió a esperas de novedades sobre su futuro.

“Los que siembran con lágrimas, cosecharán con cantos de alegría”, reza la frase que acompaña la foto de Miguel Borja junto a un amigo, postal de un día de pesca en Tierralta, municipio ubicado al sur del departamento de Córdoba, en la región caribe de Colombia.

Los primeros pretendientes de Borja

Desde que se confirmó que Miguel Borja no continuará defendiendo la camiseta de River, cinco clubes han mostrado ya interés en hacerse de sus servicios para 2026. En su país, tiene la oportunidad de regresar a Junior de Barranquilla, club donde marcó 51 goles en 86 partidos.

Los 5 clubes que quieren a Miguel Borja tras su salida de River

Los 5 clubes que quieren a Miguel Borja tras su salida de River

En Perú, Néstor Gorosito tiene intenciones de sumarlo a Alianza Lima como recambio de Paolo Guerrero y Hernán Barcos, dos delanteros de categoría que sin embargo están transitando el ocaso de sus respectivas carreras.

El resto de las opciones para Borja están en México, donde tanto América como Cruz Azul y Tigres parecen tener intenciones de avanzar por su fichaje; siendo capaces de alcanzar ofertas superadoras de las que estarían en condiciones de pagar tanto en Colombia como en Perú.

En síntesis

  • Miguel Ángel Borja, delantero colombiano de 32 años, fue notificado que no seguirá en River Plate.
  • Junior de Barranquilla, Alianza Lima (Perú), América, Cruz Azul y Tigres (México) tienen interés en ficharlo.
  • Borja compartió en Instagram una foto pescando en Tierralta, Córdoba (Colombia).
Juan Ignacio Portiglia

