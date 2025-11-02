El Real Madrid de Xabi Alonso, tras derrotar 4 a 0 al Valencia este sábado primero de noviembre en el Estadio Santiago Bernabéu por la fecha 11 de LaLiga 2025/2026, ya se enfoca en el Liverpool de Arne Slot, su contrincante de este martes 4 en Anfield por la cuarta jornada de la Fase de Liga de la UEFA Champions League.

Para tal compromiso en el Reino Unido, el entrenador merengue se vería obligado a realizar rotaciones en su once inicial, a causa de algunas complicaciones físicas que, producto de lo ajetreado del calendario, ya empiezan a aparecer en algunas de las piezas principales de su plantel.

En concreto, Arda Guler debió ser reemplazado en el entretiempo del partido con el Valencia (en su lugar ingresó Dani Ceballos), al presentar una molestia en uno de sus tobillos. Con lo cual, si bien no aparenta ser un cuadro alarmante, por estas horas se percibe como una de las dudas del Real Madrid para el duelo con el Liverpool.

En ese caso, el que asoma como una opción para ocupar el espacio que dejaría libre el turco en la formación titular es Franco Mastantuono. A pesar de que se lo vio por debajo de su rendimiento en los últimos dos partidos en los que le tocó estar en la alineación inicial, podría compartir ataque con Kylian Mbappé y Vinícius Júnior, con Jude Bellingham por detrás en su rol de enganche.

Liverpool se recuperó justo antes de recibir al Real Madrid

El Liverpool venía de una seguidilla de cinco derrotas consecutivas en el fútbol inglés. Cuatro por la Premier League (2 a 1 con Crystal Palace, 2 a 1 con el Chelsea, 2 a 1 con el Mancheter United y 3 a 2 con el Brentford) y una en la EFL Cup (3 a 0 con el Crystal Palace), hasta que este sábado primero de noviembre logró imponerse 2 a 0 al Aston Villa con tantos de Mohamed Salah y Ryan Gravenberch.

De esta forma, llega algo recuperado para el encuentro con el Real Madrid de este martes, en el cual los de Arne Slot intentarán quedarse con los tres puntos para meterse entre los primeros ocho de la tabla de posiciones de la Fase de Liga en función de perfilarse al objetivo de la clasificación directa a los Octavos de Final.

