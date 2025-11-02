Alerta para Franco Mastantuono tras el Real Madrid vs. Valencia

De por sí, el momento del Real Madrid es bastante particular. Los resultados se le están dando, de modo tal que es el líder absoluto de la tabla de posiciones de LaLiga y exhibe puntaje perfecto en la Fase de Liga de la UEFA Champions League. No obstante, está envuelto en rumores de cortocircuitos entre los pesos pesados del plantel y Xabi Alonso.

Ese contexto se presenta altamente favorable para Franco Mastantuono, puesto que Xabi es un entrenador al que no le tiembla el pulso para apartar o acotar la participación de aquellos que se sublevan a sus indicaciones. Sin embargo, el ex River no está pudiendo aprovechar ese terreno libre que le está presentando el clima interno.

Tras su molestia muscular contra el Villarreal, la cual le generó que la Selección Argentina decidiera devolverlo al Real Madrid apenas llegado a los Estados Unidos para los amistosos con Venezuela y Puerto Rico, el oriundo de Azul no volvió a ser el mismo. Se lo vio impreciso contra Getafe, con Juventus apenas jugó 6 minutos, con Barcelona no entró y frente al Valencia (victoria merengue 4 a 0), contrincante con el que pudo disputar por primera vez los 90 minutos, su intervención en el juego fue prácticamente nula.

Con lo cual, está claro que al joven de 18 años le empezó a caer la ficha del tiempo de adaptación que lógicamente necesitará para acomodarse no solo al club más grande del mundo, sino a su nueva vida a más de 10 mil kilómetros de la Argentina, cuestiones que para los medios de comunicación de España -que en su momento lo elogiaron por su temperamento- no están pasando desapercibidas.

El título con el que el Diario Marca le apuntó a Franco Mastantuono.

”El que volvió a la titularidad fue Franco Mastantuno tras salir del once en los tres partidos más importantes de la temporada. Y es que si hay algo en el sistema de Xabi Alonso que no termina de encajar, ese es el crack argentino. A sus 18 años, con todo un mundo por delante, no termina de asociarse con comodidad con sus compañeros”, apuntó el Diario Marca.

En esa misma línea, el medio citado, agregó: ”El 30 es el que más perdido parece estar sobre el césped. Eso sí, ni una sola mala cara en todo el partido. Sabe que tiene que seguir aprendiendo… y mejorando. Paciencia porque se va diluyendo su confianza y así es difícil que las cosas vayan por el buen camino. Es evidente que necesita tiempo para adaptarse porque ahora mismo no le sale nada… y tampoco le pitan nada. Nota 5”.

Diario AS, por su parte, reportó: ”Mastantuono fue la única novedad en el once con respecto al Clásico. Centró el córner que acabó con el penalti de Tárrega. Y hasta ahí su partido. El argentino apenas tuvo protagonismo en el encuentro pese a que jugase los 90 minutos”.

El Desmarque: ”Con un resultado abultado y un rival dormido, el argentino se mostró impreciso y poco participativo”.

Mundo Deportivo: ”Desaparecido. Volvió a ser titular y lo cierto es que hizo muy poco”.

Sport: ”Desapercibido. La única ‘nota negra’ del conjunto blanco ante el Valencia. Mastantuono ha pasado de 100 a 0. No jugó ni un minuto en el Clásico y ante el Valencia no desbordó ni una vez. El argentino no se encuentra en el mejor momento de su equipo”.

Las chances de Franco Mastantuono de ser titular vs. Liverpool

La realidad indica que Franco Mastantuono no metió ni un poco de presión a Xabi Alonso con su partido ante Valencia para que lo tenga en cuenta para el once inicial con el que el Real Madrid se presentará frente al Liverpool en Anfield, este martes 4 de noviembre por la fecha 4 de la Fase de Liga de la UEFA Champions League. Su presencia como titular, salvo aparición de imponderables en alguno de sus compañeros, parece poco probable.

EN SÍNTESIS

Franco Mastantuono disputó por primera vez los 90 minutos frente al Valencia, con nula intervención en el juego.

disputó por primera vez los frente al Valencia, con nula intervención en el juego. El Diario Marca señaló que el argentino no termina de asociarse con sus compañeros en el sistema de Xabi Alonso.

señaló que el argentino con sus compañeros en el sistema de Xabi Alonso. La titularidad de Franco Mastantuono contra el Liverpool por Champions League el martes 4 de noviembre es poco probable.

