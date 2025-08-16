La contundente decisión de Guardiola con el Diablito Echeverri que sentencia su futuro en Manchester City

El futuro de Claudio Echeverri continúa siendo tan incierto como cuando viajo rumbo a Inglaterra para integrarse a las filas de Manchester City, procedente desde River y con la expectativa de ver en qué club de la flota que forma parte del conglomerado empresario iba a comenzar a ganar rodaje en Europa.

La primera sorpresa fue que, frustrada la posibilidad de ser cedido al Girona, El Diablito se quedará toda la pasada temporada en el equipo que conduce Josep Guardiola, teniendo oportunidad de estrenarse sobre el final del curso y luego de disputar el Mundial de Clubes, donde antes de lesionarse marcó su primer gol oficial con el club.

El presente mercado de pases tuvo la misma tónica que el anterior. Manchester City estudió la posibilidad de cederlo a alguno de sus clubes hermanos para monitorearlo, pero también hubo otros interesados como Roma, que no llegó a buen puerto en las negociaciones, y ahora también Borussia Dortmund, que ya habría hecho llegar una oferta formal para una cesión con opción de compra.

Mientras tanto, al Manchester City le llegó el día de hacer su estreno en una nueva temporada de la Premier League este sábado, visitando al Wolverhampton. Para dicho encuentro, Guardiola tomó una drástica decisión que bien podría comenzar a sentenciar el futuro de Echeverri, porque ni siquiera formó parte de la convocatoria para marcar presencia en el Molineux Stadium.

El Diablito tiene contrato con el club hasta junio de 2028 y hasta la fecha solo ha participado de tres partidos oficiales: uno por Premier League en el que apenas disputó 5 minutos, otro por la final de la FA Cup que terminó con derrota ante Crystal Palace, en el que mostró rebeldía durante los alrededor de 15 minutos que estuvo en cancha, y el restante en el Mundial de Clubes ante Al Ain, donde tuvo un tiempo completo para mostrarse a los ojos del DT y marcó un golazo de tiro libre.

¿Qué hará Manchester City con Echeverri?

Más allá de los planes específicos de Josep Guardiola en la temporada, la decisión que prima en Manchester City sigue siendo la de ceder al futbolista a otro equipo del City Group para no perder control sobre él, entendiendo que podría ser valioso en el futuro.

Por esa misma razón es que la reciente oferta que llegó desde Borussia Dortmund no termina de convencer a la directiva del club por tratarse de una solicitud de cesión que está acompañada de una opción de compra que, en caso de ejecutarse, lo haría perder la propiedad sobre el jugador.