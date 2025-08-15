Es tendencia:
logotipo del encabezado
Actualidad

El inesperado giro en el futuro del Diablito Echeverri: tras el no de Roma, un campeón de Champions acelera por su fichaje

Afirman que se elevó una oferta formal al Manchester City.

Por Germán Celsan

Oferta por Echeverri desde la Bundesliga
© GettyOferta por Echeverri desde la Bundesliga

Una cosa está clara: Pep Guardiola quiere que el Diablito Echeverri gane rodaje en el fútbol europeo antes de darle la responsabilidad de jugar en su Manchester City con regularidad. Y eso significa que el ex River jugará en otro club esta temporada. Tras verse prácticamente caído el interés de Roma, y el escepticismo del argentino por irse a Girona, un nuevo club se mete en la pelea.

Se trata del Borussia Dortmund, que de acuerdo a los reportes del periodista de Sky Sports, Florian Plettenberg, ha mostrado interés por el fichaje del extremo de 19 años. “Borussia Dortmund envió una oferta al Manchester City por Claudio Echeverri. Ofrecen una cesión con opción de compra“, detalló el especialista en el mercado europeo.

Florian Plettenberg asegura que el Dortmund ya hizo una oferta por Echeverri.

Florian Plettenberg asegura que el Dortmund ya hizo una oferta por Echeverri.

Plettenberg también explica que la postura del Manchester City no está del todo clara, especialmente con la opción de compra y que el City Group prefiere que siga dentro de su órbita, en el Girona.

Mientras tanto, la oferta por Echeverri significa que el Borussia Dortmund ya no tiene como prioridad el fichaje de Facundo Buonanotte, futbolista argentino del Brighton, por el que se habían interesado algunas semanas atrás.

Los números de Echeverri desde su llegada a Manchester City

El Diablito Echverri llegó al Manchester City en febrero, en pleno desarrollo de la temporada europea, luego de su participación en el Sudamericano Sub 20 con la Selección Argentina. Desde entonces, Pep Guardiola optó por darle descanso y sumarlo a los entrenamientos del equipo para su adaptación.

Publicidad
El ex River estaba en conversaciones con un importante club europeo, pero parece que seguirán por otro camino

El Diablito Echeverri busca rodaje en Europa y podría darse en la Bundesliga.

El ex River sumó minutos recién en la final de la FA Cup ante Crystal Palace, por el mes de mayo, entrando en el segundo tiempo. A eso se le suman los cinco minutos finales del partido vs. Fulham, en el cierre de la Premier League. En el Mundial de Clubes volvió a presentarse, con 45 minutos de juego vs. Al Ain y un gol de tiro libre, antes de sufrir una lesión que lo apartó por el resto de la competencia.

germán celsan
Germán Celsan

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
mgrosman
chicho grosman

El deseo del Flaco Donatti de volver al fútbol tras superar la depresión: "No me importa la plata"

jpasman
toti pasman

Maxi Salas era el corazón del Racing de Costas y se notó en la caída con Peñarol

ggrova
german garcía grova

Portland Timbers avanza por Matías Rojas, marginado en River

Lee también
Estuvo valuado en 130 millones, tiene 25 años y ahora se interpone en el futuro del Diablito Echeverri en Europa
Fútbol europeo

Estuvo valuado en 130 millones, tiene 25 años y ahora se interpone en el futuro del Diablito Echeverri en Europa

A lo Nico Paz: la estrategia de Manchester City para desprenderse del Diablito Echeverri ante el interés de Roma
Fútbol europeo

A lo Nico Paz: la estrategia de Manchester City para desprenderse del Diablito Echeverri ante el interés de Roma

Mientras el Diablito Echeverri solo cobra 1 millón en Manchester City, esto ganará Franco Mastantuono en Real Madrid
Fútbol Internacional

Mientras el Diablito Echeverri solo cobra 1 millón en Manchester City, esto ganará Franco Mastantuono en Real Madrid

"Messi es como Thanos de los Vengadores"
Lionel Messi

"Messi es como Thanos de los Vengadores"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo