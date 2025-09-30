La decisión de Xabi Alonso con Franco Mastantuono que generó malestar en el vestuario de Real Madrid

Real Madrid llegó a Kazajistán, para enfrentar hoy mismo al Kairat por la segunda fecha de la fase de liga de la Champions League, todavía perseguido por el peso de la dura derrota sufrida en el clásico del último sábado ante Atlético de Madrid, que le cortó a Xabi Alonso un inicio de temporada con siete victorias consecutivas.

Pero el único traspié parece haber costado caro al DT que llegó para reemplazar a Carlos Ancelotti, a quien según avanzó la prensa española el vestuario ya ha comenzado a cuestionarle algunas decisiones, como la de haber relegado a Franco Mastantuono al banco de suplentes para hacer lugar en el equipo titular a Jude Bellingham, quien alineó por primera vez desde el inicio tras recuperarse de una larga lesión.

Algunos referentes, como señalaron tanto el diario Sport como Estadio Deportivo, no encontraban fundamentos a esa variante en la previa. El desarrollo del encuentro justificó la preocupación inicial, porque el británico fue intrascendente y el argentino revulsivo cuando le tocó ingresar, con el resultado ya siendo desfavorable para los Merengues.

A esa decisión que habría destapado malestares se suman otras que tienen incómodos a algunos futbolistas. Entre ellos Rodrygo, que ha perdido protagonismo; Vinícius Júnior, a quien ya le ha tocado alternar titularidades y suplencias; e incluso Gonzalo, goleador del equipo en el Mundial de Clubes que cree haber merecido mayores oportunidades en el inicio de la temporada.

Las estrellas de Real Madrid creen que Mastantuono debe conservar su lugar como titular. (Foto de Getty).

A falta de confirmación oficial sobre el equipo con que Real Madrid saltará al terreno de juego para hacer frente al Kairat Almaty, se espera que Xabi Alonso devuelva la titularidad a Franco Mastantuono y relegue a Jude Bellinghm al banco de suplentes.

Publicidad

Publicidad

Deuda en los grandes retos

La derrota en el clásico ante Atlético de Madrid, que llegó después de siete victorias consecutivas para Real Madrid en el inicio de la temporada, incluida la de su estreno en Champions League ante Olympique de Marsella, también generó preocupación en relación a la producción del equipo en los grandes retos.

Y es que con Xabi Alonso como entrenador también se había sufrido un duro golpe en las semifinales del Mundial de Clubes, de dónde el equipo español salió despachado tras caer 4-0 ante PSG, lo que evidencia que hasta el momento el DT ha estado en deuda en los grandes retos.