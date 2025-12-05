Es tendencia:
Qué canal pasa el sorteo del Mundial 2026 en Argentina

Dónde ver la ceremonia de FIFA con la conformación de los grupos de la próxima Copa del Mundo.

Por Joaquín Alis

Qué canal pasa el sorteo del Mundial 2026 en Argentina

¡Llegó el día! Este viernes 5 de diciembre a partir de las 14 (hora de Argentina), se llevará a cabo el sorteo del Mundial 2026. Todas las selecciones clasificadas conocerán a sus rivales de la fase de grupos para el certamen que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá.

La ceremonia tiene como escenario el Kennedy Center de Washington D.C. Allí, representantes de los 42 países clasificados (serán 48 cuando se defina el repechaje) estarán expectantes de averiguar a quién enfrentarán en sus primeras tres presentaciones de la Copa del Mundo.

El sorteo del Mundial 2026 será transmitido para todo el planeta. Sin embargo, cada canal varía dependiendo del país. En la República Argentina, solo hay dos alternativas disponibles para poder observar la ceremonia en vivo y con lujo de detalle.

¿Qué canal pasa el sorteo del Mundial 2026 en Argentina?

La ceremonia del sorteo del Mundial 2026 se podrá ver en vivo y en directo a través de DSports (DIRECTV) y Telefé. Además, también será transmitido por streaming por DGO y FIFA+. Si bien habrá otras transmisiones con reacciones minuto a minuto, solo las recién mencionadas tendrán las imágenes oficiales de lo que suceda en Washington.

¿A qué hora será el sorteo del Mundial?

  • 14:00 de Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay
  • 11:00 de México
  • 12:00 de Perú, Colombia y Ecuador
  • 13:00 de Bolivia y Venezuela
  • 18:00 de España
La Selección Argentina, atenta: el anuncio inmediato que la FIFA prepara para después del sorteo del Mundial 2026

La Selección Argentina, atenta: el anuncio inmediato que la FIFA prepara para después del sorteo del Mundial 2026

Los bombos del sorteo del Mundial 2026

  • Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.
  • Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Austria, Ecuador y Australia.
  • Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Paraguay, Túnez, Escocia, Costa de Marfil, Qatar, Uzbekistán, Arabia Saudita y Sudáfrica.
  • Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda + 4 del Repechaje UEFA + 2 del Repechaje FIFA.
Los cruces del Repechaje Intercontinental

  • Surinam (CONCACAF) vs. Bolivia (CONMEBOL) | El ganador enfrentará a Irak (AFC) en la final.
  • Nueva Caledonia (OFC) vs. Jamaica (CONCACAF) | El ganador enfrentará a República Democrática del Congo (CAF) en la final.

Los cruces del Repechaje UEFA

  • Semifinal 1: Italia vs. Irlanda del Norte
  • Semifinal 2: Gales vs. Bosnia y Herzegovina
  • Semifinal 3: Ucrania vs. Suecia
  • Semifinal 4: Polonia vs. Albania
  • Semifinal 5: Turquía vs. Rumania
  • Semifinal 6: Eslovaquia vs. Kosovo
  • Semifinal 7: Dinamarca vs. Macedonia del Norte
  • Semifinal 8: Chequia vs. Irlanda
Las cinco selecciones candidatas a ganar el Mundial 2026, según Lionel Messi: “Muy buenas”

Las cinco selecciones candidatas a ganar el Mundial 2026, según Lionel Messi: "Muy buenas"

New York Times dio la lista con los 100 mejores jugadores del Mundial 2026: la posición de Lionel Messi y los argentinos en el ranking

New York Times dio la lista con los 100 mejores jugadores del Mundial 2026: la posición de Lionel Messi y los argentinos en el ranking

Joaquín Alis

