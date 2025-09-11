La decisión que tomó Simeone con Julián Álvarez a su regreso de la Selección Argentina y tras un pésimo inicio de temporada para Atlético de Madrid

A lo largo de toda la Fecha FIFA, incluso cuando muchos de los futbolistas de su plantel reportaron con sus respectivas selecciones, Diego Simeone trabajó a destajo para revertir cuanto antes el pésimo inicio de temporada para Atlético de Madrid, que solo cosechó dos puntos sobre nueve posibles en LaLiga, ante rivales que ni siquiera ranquean entre los más poderosos de la élite del fútbol español, como Espanyol, Elche y Deportivo Alavés.

Una de las decisiones que ya habría tomado El Cholo para mejorar la parte ofensiva es la de cambiar el acompañante de Julián Álvarez, quien regresó de la Selección Argentina sin haber convertido goles en la última doble fecha de Eliminatorias Conmebol y que sí ha marcado uno para El Colchonero, en la primera jornada y de tiro libre ante el equipo Periquito.

En la primera jornada, La Araña se había desempeñado como único punta, con Thiago Almada, Álex Baena y Giuliano Simeone por detrás. Pero tras la lesión del refuerzo que llegó procedente del Villarreal, el DT optó por incluir a Alexander Sorloth como centrodelantero de referencia.

El problema fue que el noruego no solo no se entendió con Julián, sino que además cometió errores insólitos en la definición que aumentaron la resistencia de los hinchas, obligando a Simeone en pensar en una nueva variante que, en realidad, implica a un viejo conocido: Antoine Griezmann.

El francés de 34 años está lejos de la mejor versión futbolística de su carrera, que también se dio defendiendo la camiseta del Atlético de Madrid, pero por condiciones naturales puede juntarse mucho mejor con Álvarez, principal pieza de ataque del equipo, lo que podría garantizarle su primera titularidad en la temporada el próximo sábado ante Villarreal.

Otro problema a resolver está ligado a la aparente imposibilidad de contar con Thiago Almada, lesionado con la Selección Argentina, lo que llevaría a Simeone a incluir al italiano Giacomo Raspadori, otro de los fichajes del último mercado, y ha adoptar una táctica similar a la del estreno ante Espanyol, con tres hombres por detrás de Julián.

¿Cuándo se enfrentan Atlético de Madrid y Villarreal?

El duelo entre Atlético de Madrid y Villarreal, correspondiente a la cuarta jornada de LaLiga de España, está programado para este sábado 13 de septiembre desde las 16.00 en el Estadio Metropolitano.