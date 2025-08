La figura de Real Madrid que se ve fuertemente afectada por la llegada de Franco Mastantuono desde River

En España ya se empieza a poner en duda la participación de algunos futbolistas de renombre con el arribo de Xabi Alonso -en lugar de Carlo Ancelotti- como entrenador del Real Madrid. Es que el Mundial de Clubes de Estados Unidos -en el cual el Merengue llegó hasta la Semifinal- fue una muestra clara de la idea que tiene el extimonel del Bayer Leverkusen.

En ese contexto, hay dos jugadores que temen perder protagonismo. Uno es Rodrygo Goes (de tan solo 92 minutos en el certamen que se desarrolló en Norteamérica) y el otro es Brahim Díaz (apenas sumó 103). Tanto del brasileño como del marroquí se habló en el Viejo Continente de que podían llegar a abandonar la Casa Blanca en caso de que asomara una oferta convincente.

No obstante, de momento, ambos son parte de la pretemporada. Sin embargo, serían conscientes de que tendrán que hacer un esfuerzo extra para meterse en la alineación inicial. De hecho, el Diario AS, aclara sobre el ex Milan que, con la llegada de Franco Mastantuono, arranca algunos casilleros atrás, por lo menos, en el inicio del proceso 2025/2026.

”Quedó claro que Brahim no entra en los planes del once, tal y como están las cosas ahora. Y a todo esto hay que añadir a Mastantuono, que además es competencia directa: ambos juegan en la derecha y su jugada natural es tirar una diagonal hacia adentro, con posibilidad para integrarse en el juego como un medio más en momentos”, apunta este 5 de agosto el periódico con base en la capital española.

Lo cierto es que estas versiones van de la mano con los comentarios que el propio Xabi Alonso realizó del oriundo de Azul. ”Me impresionó su ambición y su madurez a pesar de su edad” y ”El tiempo lo dirá, pero claro que puede ser titular y puede entrar desde el banco”, fueron las frases que lanzó durante el Mundial de Clubes y que pintan un terreno fértil para que el ex River coseche relevancia en sus primeros meses en el Real Madrid.

El once del Real Madrid que circula en España

Desde que se supo que Xabi Alonso pretende hacerle un lugar en el once titular al mediocampista argentino, que en los medios de comunicación españoles circula la formación con la que el Real Madrid comenzará la temporada 2025/2026 (hará su estreno el próximo martes 19 de agosto contra Osasuna en el Santiago Bernabéu).

Sería con: Thibaut Courtois; Alexander Arnold, Raúl Asencio, Antonio Rudiger, Ferland Mendy; Federico Valverde, Aurelién Tchouaméni, Franco Mastantuono; Jude Bellingham; Vinícius Júnior y Kylian Mbappé.

