La fuerte decisión de Xabi Alonso con Franco Mastantuono para el debut de Real Madrid en LaLiga

En el marco del cierre de la primera fecha de LaLiga, en el Estadio Santiago Bernabéu el Real Madrid se enfrenta con el Osasuna en búsqueda de una victoria que le permita arrancar su camino en el certamen de la mejor manera.

Para este encuentro, el entrenador del Merengue, Xabi Alonso, dio la lista con los jugadores convocados, y en la misma incluyó al argentino Franco Mastantuono, quien solamente completó tres entrenamientos junto al plantel desde su presentación como refuerzo.

Finalmente, el mediocampista oriundo de Azul ocupará un lugar en el banco de suplentes y esperará por su oportunidad en el segundo tiempo si es que el partido lo amerita. Cabe destacar que Alonso confesó que podría hacer su debut en este encuentro.

“Podría tener minutos mañana. Va a aportar calidad, va a aportar energía. Es comprometido defensivamente, en poco tiempo he visto que tiene ese espíritu argentino, guerrero. Tiene calidad y es combativo“, comentó al respecto en rueda de prensa.

La formación del Real Madrid para enfrentar a Osasuna

El equipo comandado por Xabi Alonso sale a la cancha con: Thibaut Courtois; Trent Alexander Arnold, Eder Militao, Dejan Huijsen, Álvaro Carreras; Aurelién Tchoauméni, Federico Valverde, Arda Guler; Brahim Díaz, Kylian Mbappé y Vinícius Jr.

ver también “Riesgo de fraude”: la sanción a la que se puede enfrentar Real Madrid si Franco Mastantuono debuta en LaLiga