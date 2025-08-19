“Riesgo de fraude”: la sanción a la que se puede enfrentar Real Madrid si Franco Mastantuono debuta en LaLiga

Luego de sus primeras prácticas junto al resto del plantel, Franco Mastantuono fue convocado por Xabi Alonso para el debut del Real Madrid en LaLiga, en donde por la primera fecha del certamen recibirá al Osasuna en el Estadio Santiago Bernabéu.

Horas después de conocerse esta convocatoria del argentino, los medios españoles comenzaron a especular con que el Merengue podría ser sancionado y con que hay riesgo de fraude por una posible mala alineación en caso de que el ex River haga su debut oficial en la institución.

El motivo de esto es que Osasuna podría probar que hay “mala fe” en la inscripción de Mastantuono, debido a que fue inscripto como refuerzo del Real Madrid Castilla, para que el primer equipo pueda fichar a un futbolista más de aquí al cierre del mercado de pases, estipulado para el 31 de agosto.

“El jugador en cuestión posee una licencia válida. No obstante, la invocación del principio de confianza legítima no puede ser aplicada en este caso para justificar una conducta contraria al artículo 125 del Reglamento General pues la inscripción del jugador como integrante del equipo “B” ha sido realizada con manifiesta mala fe”, comentó al respecto Miguel Galán, presidente de CENAFE (Centro Nacional de Formación de entrenadores de fútbol).

Siguiendo con su explicación, Galán sumó: “Hay indicios evidentes de mala fe, dado que el jugador es presentado como parte del primer equipo, mientras que su inscripción en el equipo filial se efectúa con la finalidad de eludir la normativa de limitación de dorsales del 1 al 25, permitiendo así una mayor disponibilidad de jugadores para el primer equipo”.

Teniendo en cuenta esta situación, la RFEF (Real Federación Española de Fútbol), permite que futbolistas inscritos en filiales sean alineados en el equipo superior bajo reglas concretas. En este caso de Mastantuono, los menores de 23 años pueden ser alineados en una categoría superior y retornar sin limitaciones formales, si bien sujetos a las restantes reglas generales.

Las dos posturas legales en el caso

Según lo reportado por el medio español Marca, hay dos claras posturas legales para debatir esta situación. Desde el lado del Real Madrid, podrán alegar que el jugador está correctamente inscrito en el Castilla y cumple requisitos de edad y licencia, por lo que los artículos 250–251 permiten que sea alineado en la categoría superior. Si la inscripción y la licencia cumplen los plazos y formalidades (art. 248 y 252), no habría infracción automática.

Por el otro lado, Osasuna deberá probar que la inscripción en el filial es meramente instrumental y que la ficha se guarda únicamente para maniobrar el mercado y el jugador va a ser usado “exclusivamente” por el primer equipo, esa conducta puede entenderse contraria al espíritu del art. 125. Si el jugador actúa con licencia del filial pero su uso responde a esa finalidad instrumental, podría abrirse una reclamación por alineación indebida (art. 248) y por vulneración del art. 125.

Así las cosas, en caso de decidir reclamar los puntos por una mala alineación de Franco Mastantuono, el equipo de Pamplona tendrá 24 horas hábiles para presentar la queja y que se inicie la investigación correspondiente. Si Osasuna gana esta situación legal, se quedará con los puntos.

