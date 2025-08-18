Es tendencia:
logotipo del encabezado
FÚTBOL EUROPEO

Mastantuono le regaló la camiseta que usó en River a un compañero en Real Madrid y su hijo se emocionó: “Que la firme”

Mientras el argentino se prepara para su debut con el Merengue aprovechó para entregar un obsequio especial.

Por Agustín Vetere

Franco Mastantuono, jugador de Real Madrid.
© GettyFranco Mastantuono, jugador de Real Madrid.

En el día de su 18° cumpleaños, Franco Mastantuono fue presentado como flamante refuerzo de Real Madrid. La espera terminó. La joya surgida de River Plate ya entrena bajo las órdenes de Xabi Alonso y se prepara para su debut con la camiseta del Merengue.

El volante ofensivo figura en la lista de convocados para el arranque de LaLiga y todo indica que tendrá sus primeros minutos con su nuevo club. El duelo será este martes a las 16, hora argentina, ante Osasuna y en el Estadio Santiago Bernabéu por la primera jornada del certamen local.

Mientras Mastantuono absorbe los últimos conceptos en los entrenamientos, tuvo un destacado gesto con Federico Valverde y su hijo. El de la Selección Argentina les obsequió una de las últimas camisetas que utilizó en su paso por River Plate.

“Vos a un compañero mío le dijiste ‘vamos River’. ¿Te acordás? Mirá lo que me mandó para vos. Mirá, la que él usó. ¿La querés? La ponemos en tu habitación colgadita. Si querés te la firma y te la dedica”, fue la interacción del uruguayo con su hijo, cuya madre es la periodista Mina Bonino, reconocida fanática del Millonario.

Valverde, a quién a menudo los hinchas del club de Núñez le piden un pasaje por el club del cual es su mujer, es un referente de Real Madrid y podría compartir la cancha con Mastantuono en el debut de este martes.

Publicidad

Las posiciones en las que Mastantuono podría jugar en Real Madrid

El comienzo de la temporada significará también el debut de Xabi Alonso por LaLiga. El exmediocampista español tiene un gran concepto de Mastantuono a quién piensa en varias posiciones en el frente de ataque.

El surgido de River podría ocupar los tres lugares de un tridente de mediapuntas detrás de Kylian Mbappé. Pero la posición en la que más lo ve, al regreso de Jude Bellingham, es como ’10’ clásico, con el propio inglés, Valverde y Tchouaméni detrás.

El lamento de Neymar tras la dura goleada que sufrió Santos: “Nunca había pasado por esto en mi vida”

ver también

El lamento de Neymar tras la dura goleada que sufrió Santos: “Nunca había pasado por esto en mi vida”

La decisión de Cuti Romero en Tottenham tras no ser vendido a Atlético de Madrid en este mercado de pases

ver también

La decisión de Cuti Romero en Tottenham tras no ser vendido a Atlético de Madrid en este mercado de pases

agustín vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

River es Driussi, Galoppo y 9 más

ggrova
german garcía grova

Manuel Lanzini se acerca a Vélez: las dos razones que podrían sellar su pase

mgrosman
chicho grosman

El deseo del Flaco Donatti de volver al fútbol tras superar la depresión: "No me importa la plata"

Lee también
Revelan las posiciones en las que Xabi piensa utilizar a Mastantuono
Fútbol europeo

Revelan las posiciones en las que Xabi piensa utilizar a Mastantuono

Xabi Alonso, enamorado de Mastantuono: de la “garra argentina” a “una zurda espectacular”
Fútbol europeo

Xabi Alonso, enamorado de Mastantuono: de la “garra argentina” a “una zurda espectacular”

En España ya fijan la fecha para el debut de Mastantuono en el Real Madrid
Fútbol europeo

En España ya fijan la fecha para el debut de Mastantuono en el Real Madrid

Fue 5 veces campeón en España, es verdugo de Real Madrid y destrozó a Cristiano Ronaldo: “Desagradable y arrogante”
Fútbol Internacional

Fue 5 veces campeón en España, es verdugo de Real Madrid y destrozó a Cristiano Ronaldo: “Desagradable y arrogante”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo