Mastantuono le regaló la camiseta que usó en River a un compañero en Real Madrid y su hijo se emocionó: “Que la firme”

En el día de su 18° cumpleaños, Franco Mastantuono fue presentado como flamante refuerzo de Real Madrid. La espera terminó. La joya surgida de River Plate ya entrena bajo las órdenes de Xabi Alonso y se prepara para su debut con la camiseta del Merengue.

El volante ofensivo figura en la lista de convocados para el arranque de LaLiga y todo indica que tendrá sus primeros minutos con su nuevo club. El duelo será este martes a las 16, hora argentina, ante Osasuna y en el Estadio Santiago Bernabéu por la primera jornada del certamen local.

Mientras Mastantuono absorbe los últimos conceptos en los entrenamientos, tuvo un destacado gesto con Federico Valverde y su hijo. El de la Selección Argentina les obsequió una de las últimas camisetas que utilizó en su paso por River Plate.

“Vos a un compañero mío le dijiste ‘vamos River’. ¿Te acordás? Mirá lo que me mandó para vos. Mirá, la que él usó. ¿La querés? La ponemos en tu habitación colgadita. Si querés te la firma y te la dedica”, fue la interacción del uruguayo con su hijo, cuya madre es la periodista Mina Bonino, reconocida fanática del Millonario.

Valverde, a quién a menudo los hinchas del club de Núñez le piden un pasaje por el club del cual es su mujer, es un referente de Real Madrid y podría compartir la cancha con Mastantuono en el debut de este martes.

Las posiciones en las que Mastantuono podría jugar en Real Madrid

El comienzo de la temporada significará también el debut de Xabi Alonso por LaLiga. El exmediocampista español tiene un gran concepto de Mastantuono a quién piensa en varias posiciones en el frente de ataque.

El surgido de River podría ocupar los tres lugares de un tridente de mediapuntas detrás de Kylian Mbappé. Pero la posición en la que más lo ve, al regreso de Jude Bellingham, es como ’10’ clásico, con el propio inglés, Valverde y Tchouaméni detrás.

