Parece que la Selección Argentina ya encontró a ese tercer delantero que tanto estaba buscando Lionel Scaloni para alternar con Julián Alvarez y Lautaro Martínez. O por lo menos, sumó un candidato que hasta hace algunas semanas no estaba entre los nombres que se manejaban en los medios de comunicación (todo pasaba mayormente por Santiago Castro, Valentín Castellanos, Paulo Dybala y Matías Soulé).

Se trata de José Manuel López, ex Lanús y actualmente en el Palmeiras, que desde que fue citado a la Albiceleste no para de ser noticia por sus actuaciones, de modo tal que acumula méritos suficientes para, en principio, volver a ser convocado, en este caso, para los partidos amistosos que se disputarán en la fecha FIFA de octubre ante Venezuela y Puerto Rico.

Es que después de compartir plantel con Lionel Messi y otros campeones del mundo, el Flaco exhibe 4 goles y 1 asistencia en 6 partidos disputados (cuatro por el Brasileirao y dos por los Cuartos de Final de la Copa Libertadores). Tras su doblete frente a River, el correntino marcó dos tantos y le dio el pase gol a su compañero Vitor Roque para el 3 a 0 del Palmeiras sobre Vasco da Gama.

De esta manera, ya suma 21 goles y 6 asistencias en 50 partidos con el Verdao en lo que va del año, y se mantiene por detrás de Julián Alvarez y Lautaro Martínez como una opción para Lionel Scaloni de cara a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Julián Alvarez y Lautaro Martínez repuntaron sus números

Luego de un inicio de temporada que no venía siendo el mejor, tanto Julián Alvarez como Lautaro Martínez la volvieron a meter. La Araña se despachó con 6 goles en seis días entre Rayo Vallecano (3), Real Madrid (1) y Eintracht Frankfurt (1). Ya registra 7 tantos y es el cuarto máximo goleador de las 5 grandes ligas europeas.

En tanto que el Toro le hizo uno al Cagliari por la Serie A el sábado y dos al Slavia Praga por la Champions League este martes y ya son 4 los gritos para el Inter de Milán en el curso 25/26.

Los amistosos de Argentina en octubre

La Selección Argentina disputará dos amistosos en la fecha FIFA de octubre. Uno frente a Venezuela el viernes 10 en el Hard Rock Stadium de Miami y el otro contra Puerto Rico el lunes 13 en el Soldier Field de Chicago.

