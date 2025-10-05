Actualizan el estado de Franco Mastantuono: ¿se pierde los amistosos con Argentina?

Franco Mastantuono venía completando una actuación discreta en el segundo tiempo del encuentro que el Real Madrid de Xabi Alonso disputó (y ganó 3 a 1 con dos goles de Vinícius Júnior y uno de Kylian Mbappé) frente al Villarreal en el Estadio Santiago Bernabéu este sábado 4 de octubre por la octava jornada de LaLiga 2025/2026.

Hasta que a los 75 minutos se lanzó al césped con claras muestras de dolor en una de sus piernas. Por eso, enseguida ingresó en su lugar Brahim Díaz. Y fue el propio entrenador del Merengue el que brindó claridad con el panorama del ex River cuando en conferencia de prensa contó sobre el primer diagnóstico que tuvieron al respecto.

“Kylian llevaba una molestia en el tobillo y Franco en el isquio. Vamos a ir siguiendo la progresión cuando se vayan con las selecciones e intentaremos que no haya ningún problema“, expresó Xabi Alonso tanto sobre Mastantuono como del atacante francés, que en su caso es duda para presentarse en el combinado galo para los enfrentamientos con Azerbaiyán e Islandia.

Conforme fueron pasando las horas, trascendieron mayores detalles a raíz de la dolencia del oriundo de Azul. Fue el programa El Chiringuito, que adelantó que lo del delantero de 18 años sería una pequeña distensión, por lo que claramente corre riesgo de poder participar de los amistosos que tiene programados la Selección Argentina contra Venezuela y Puerto Rico los días 10 y 13 de octubre, respectivamente.

Cabe mencionar que en el Real Madrid no quieren correr riesgos, puesto que al retorno de la fecha FIFA tendrá dos partidos cruciales. Uno contra la Juventus el miércoles 22 por la tercera jornada de la Fase de Liga de la UEFA Champions League y el otro con el Barcelona el domingo 26 por la décima fecha de LaLiga 2025/2026.

Thiago Almada debió bajarse de la convocatoria con la Selección Argentina

Thiago Almada sufrió un desgarro en la fecha FIFA de septiembre, momento en el que la Selección Argentina, con sus compromisos con Venezuela en Buenos Aires y Ecuador en Guayaquil, cerró su participación en las Eliminatorias Conmebol Sudamericanas que ganó al ubicarse primero en la tabla de posiciones con 38 unidades.

Por esa razón se perdió todos los partidos del Atlético de Madrid desde aquel entonces hasta la fecha. Y como recién esta semana empezó a entrenar con normalidad, en el Atleti hicieron un pedido especial al cuerpo técnico de Lionel Scaloni para que el ex Vélez se quede en la capital española enfocándose en recuperar el ritmo futbolístico para reaparecer con la camiseta rojiblanca vs. Osasuna el 18 de octubre.

