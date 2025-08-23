La primera reacción de Simeone a su peor inicio de temporada de la historia con Atlético de Madrid: “Jodido”

Diego Simeone comenzó a transitar su decimoquinta temporada al frente del Atlético de Madrid, pero nunca antes había tenido un inicio tan pobre como el que marcan las primeras dos jornadas de LaLiga, en las que solo logró cosechar un punto que es producto del empate 1-1 con sabor a demasiado poco de este sábado jugando como local ante el recién ascendido Elche.

El equipo Colchonero venía de caer en el debut 2-1 en su visita al Espanyol y después de lograr ponerse en ventaja en el marcador con un golazo de tiro libre de Julián Álvarez. Con esa decepción por sanar llegó a disputar su primer partido en el Metropolitano, pero la producción del equipo fue incluso inferior y el punto tuvo el mismo sabor a derrota.

Por eso la conferencia de prensa que brindó Diego Simeone tras el encuentro no fue una más y el ambiente mucho más espeso de lo que esperaba tan temprano en la temporada. “Es jodido”, soltó como primera reflexión antes de explayarse en el análisis.

“Queríamos ganar. Hicimos méritos para ganar pero el equipo rival defendió muy bien. El portero tuvo dos acciones muy buenas una con Sorloth y otra con Marcos. Nos equivocamos en el gol de ellos. El equipo atacó todo el partido pero nos quedamos con mal sabor. Al final del partido con ellos más hundidos fue más difícil”, explicó.

Simeone se hizo eco de la reprobación de los hinchas en el Metropolitano. (Foto de Getty).

Y sobre la pobre cosecha del equipo en dos jornadas, acotó: “Tenemos un punto. Tenemos dos partidos en los que me agarro de que el equipo va mejorando. Tenemos gente joven y tenemos que hacer que vaya creciendo. Creo que del partido del Espanyol a hoy hubo mejoría. Está claro que el resultado que es lo que nos importa a todos no está. Tenemos que tener paciencia y seguir buscando los caminos del partido de hoy. Cuando aparezca la contundencia vamos a sacar más puntos”.

La reprobación de los hinchas

Los hinchas que asistieron a presenciar el primer partido en condición de local de la temporada para Atlético de Madrid no evitaron hacer sentir desde las tribunas su fastidio por una producción del equipo que estuvo muy lejos de lo que esperaban, tanto desde el juego como desde el resultado.

Consultado sobre esos síntomas de reprobación tempranos, Simeone analizó: “Tienen razón. Estamos nosotros igual que ellos. Dimos todo para poder ganar el partido y no se pudo ganar. Estamos trabajando de la mejor manera para explotar las características muy buenas de los futbolistas que tenemos. Tengo claro que en la tranquilidad, en la paciencia y en el trabajo encontraremos los resultados que nos van a acompañar y no nos podemos desviar de esto”.