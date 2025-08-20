El pasado fin de semana, LALIGA 2025/26 se puso en marcha, Barcelona ganó cómodamente, Atlético de Madrid cayó en su estreno y Real Madrid completó la primera fecha con una victoria ajustada, en lo que pudo haber sido un primer vistazo de lo que será la temporada.

Sin embargo, lo visto, y el mercado de pases, dejaron más que claro cómo se desarrollará la temporada. O al menos así lo interpretó Gemini 2.5 Flash PRO, la Inteligencia Artificial de Google, que tomó en consideración todo lo visto para señalar a su claro candidato al título: el Real Madrid.

“Aunque su inicio fue con un resultado ajustado, tiene la plantilla es la más completa y profunda de la liga. Con jugadores como Kylian Mbappé, Vinícius Jr., y vuelta de Jude Bellingham [actualmente lesionado], su poderío ofensivo es inigualable“, afirmó Gemini. “La llegada de Xabi Alonso como DT podría darles una nueva identidad y ser un factor clave”, agregó.

Gemini recalcó que el potencial ofensivo y la profundidad de plantilla del Real Madrid serán clave.

Gemini destacó también el arsenal a disposición de Xabi Alonso desde el banco de suplentes: “A diferencia de sus rivales, el Real Madrid tiene un fondo de armario de lujo. Jugadores como Rodrygo, Brahim Díaz o el recién llegado Franco Mastantuono pueden entrar y aportar soluciones desde el banquillo”.

Real Madrid campeón, Barcelona segundo y Atlético tercero

Gemini considera que el Real Madrid será capaz de amasar entre 90 y 95 puntos a lo largo de la temporada, suficiente para consagrarse campeón. Sobre el Barcelona, señaló que el club culé: “no ha podido reforzarse de la misma manera que el Real Madrid debido a sus limitaciones económicas.”

“A pesar de mantener a su columna vertebral, las bajas de jugadores importantes y la falta de profundidad en algunas posiciones, como la defensa y el lateral izquierdo, pueden pasarle factura al Barcelona a lo largo de la temporada”, explicó la IA.

El apático mercado del Barcelona, principal factor en contra de sus aspiraciones, según Gemini.

Finalmente, Atlético de Madrid, uno de los que más gastó en el mercado, volvería a quedarse corto. “El sistema del Atlético se basa en una defensa férrea y un trabajo colectivo impecable. Sin embargo, si su defensa tiene fallos, el equipo es vulnerable, ya que el sistema no está diseñado para un juego ofensivo constante”, señaló sobre los del Cholo Simeone.

El Atlético volverá a quedarse corto, según Gemini.

“En resumen, la combinación de una plantilla estelar, una dirección técnica nueva y prometedora, y las dudas que rodean a sus principales competidores, posicionan al Real Madrid como el claro favorito para alzarse con el título de LaLiga 2025/26”, cerró Gemini.

Kylian Mbappé, el goleador del torneo

“Kylian Mbappé (Real Madrid) será el máximo goleador de la temporada, con una estimación de 25-30 goles. Su calidad y el sistema ofensivo del Real Madrid lo convierten en el principal candidato. Robert Lewandowski y Vinícius Jr. serán sus principales competidores”, evaluó Gemini sobre la tabla de goleadores.

Mbappé será el goleador para la IA.

Posiciones finales de LALIGA 2025/26 para la IA