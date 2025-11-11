La promesa que Atlético de Madrid no le pudo cumplir a Julián Álvarez y el plan para retenerlo

En Atlético de Madrid no pasaron desapercibidas las declaraciones recientes de Julián Álvarez en una entrevista exclusiva con el diario francés L’Équipe, donde reconoció estar al tanto por las redes sociales del interés que Barcelona tiene en él y también que tuvo contactos con PSG antes de tomar la decisión de vincularse al equipo que conduce Diego Simeone.

La preocupación principal del club en relación a la continuidad del delantero argentino, incluso cuando tiene un contrato firmado hasta 2030, es que de momento no han sido capaces de cumplir con una promesa que fue determinante para que este aceptara la propuesta de ser Colchonero.

Según avanzó este martes el diario Sport, la misma tuvo que ver con el compromiso de proporcionarle un “equipo ganador”, capaz no solo de plantarle cara a los gigantes de LaLiga y toda Europa, sino además de conquistar títulos que no llegaron en su primera temporada con el club.

El presente curso tampoco empezó de la mejor manera para el equipo Colchonero pensando en esos objetivos, más allá de un muy valioso triunfo ante Real Madrid y a que acumula ya cuatro triunfos consecutivos por LaLiga. En ese sentido, hubo otros rendimientos muy por debajo del esperado para un club que gastó 170 millones de euros en nuevos fichajes para rodear y tener contento a Julián, pero que no pudo derrotar a Elche, Deportivo Alavés, Mallorca ni Celta de Vigo; y que incluso sufrió una inesperada derrota ante el Espanyol.

Al Atlético de Madrid le está costando hacer pie en Champions League y marcha cuarto en LaLiga. (Getty).

Su producción en Champions League tampoco lo perfila hasta el momento como serio aspirante al título, porque así como ha logrado hacerse fuerte jugando como local, con triunfos ante Eintracht Frankfurt y Union Saint Gilloise; mordió el polvo en los dos partidos que disputó fuera de casa, con más alta vara de competencia, ante Liverpool y Arsenal.

Publicidad

Publicidad

El plan para retener a Julián Álvarez

Lo que Atlético de Madrid todavía no ha podido garantizar a Julián Álvarez en el plano deportivo, quiere compensarlo en el plano económico. En ese sentido, será vital el flamante acuerdo con Apollo Sports Capital, gigante inversor de Wall Street, con sede en Nueva York, que ha desembarcado en el club para ayudar a instalarlo en la élite europea a fuerza de billetes.

ver también En medio del interés de Barcelona, Julián Álvarez consiguió una marca impactante que puso a Atlético Madrid en la cima de Europa

Mateu Alemany, el nuevo director del fútbol profesional Colchonero, no dudará en hacer uso de esa inversión para ofrecer una mejora contractual al argentino y allanar así el camino a una extensión todavía mayor de su contrato, así como al aumento de una cláusula de rescisión que lo volvería un objetivo inalcanzable incluso para los más poderosos.

Saben, sin embargo, que no todo se compra con dinero. Y los fichajes futuros deberán encajar entonces con aquella promesa fundacional que llevó a Julián Álvarez al Atlético si no quieren que sea el propio jugador el que termine presionando por una salida en el futuro cercano.

Publicidad

Publicidad

En síntesis