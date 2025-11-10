En medio del interés de Barcelona, Julián Álvarez consiguió una marca impactante que puso a Atlético Madrid en la cima de Europa

Atlético de Madrid navega su mejor momento de la temporada y lo hace con un nombre propio en el centro de todas las miradas: Julián Álvarez. El delantero argentino no solo es el líder futbolístico indiscutido del equipo del Cholo Simeone, sino que su rendimiento coincide con un dato que coloca al conjunto colchonero en la cima de la estabilidad europea, justo en medio de rumores que lo vinculan con Barcelona.

El envión del Atlético de Madrid se traduce en números contundentes a nivel continental. Actualmente, el Colchonero tiene el mejor invicto activo entre las cinco grandes ligas europeas (España, Inglaterra, Italia, Alemania y Francia), con una impresionante marca de once partidos consecutivos sin conocer la derrota.

Esta racha de once encuentros sin caer supera a gigantes como el Bayern Múnich y el Milan, que registran 10 partidos invictos, al Como de Italia (9), y a clubes de la talla del Arsenal y el Bologna (8).

El dato cobra mayor relevancia si se retrocede en el tiempo: la última y única derrota del Atleti en LaLiga se produjo en la primera fecha, ante el Espanyol (1-2). Desde entonces, el equipo del Cholo sumó siete victorias y cuatro empates, una levantada que lo ubica cuarto en la tabla, con 25 puntos, a seis del líder Real Madrid.

Sumando todas las competencias, el conjunto madrileño solo sufrió tres caídas en la temporada (la mencionada en Liga y dos en Champions League, ante Liverpool y Arsenal), pero su presente es de máxima confianza: ganó nueve de sus últimos once partidos, incluyendo una memorable goleada por 5-2 a Real Madrid.

Julián, gran responsable del momento del Colchonero

Pocas dudas caben que el eje de este buen momento es Julián Álvarez. En lo que va de la temporada, la Araña registra siete goles y dos asistencias, siendo clave en la producción ofensiva. Su impacto es innegable: viene de marcar dos goles en sus últimos tres compromisos.

Aunque, para la preocupación rojiblanca, este momento deportivo llega en un momento sensible para el club, acosado por los rumores de interés que llegan desde Barcelona por el delantero. Sin embargo, en las últimas horas el Atlético de Madrid recibió un espaldarazo financiero que podría modificar el panorama.

El club está a punto de concretar la llegada del Fondo de Inversión Apollo como inversor mayoritario, lo que inyectaría nuevos fondos para la formación de un equipo más competitivo. Este colchón económico no solo fortalecería el proyecto deportivo de Simeone, sino que le otorgaría a la dirigencia más margen de maniobra para blindar y retener a su máxima figura.

