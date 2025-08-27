Le dio un título a Manchester United, Ferguson dijo que era mejor que Cristiano Ronaldo y terminó perdido en el mapa del fútbol: “Me arrepiento”

En la temporada 2008/09, Sir Alex Ferguson contaba con uno de los mejores planteles del mundo. Tenía una delantera sobrada de nombres importantes: Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, Carlos Tevez, Dimitar Berbatov eran fundamentales en ese Manchester United. Sin embargo, para el entrenador, ninguno de los cuatro definía mejor que Federico Macheda.

“Él le decía a todo el mundo que yo era el mejor definidor del club“, confesó en una entrevista el futbolista que, a sus 34 años, defiende la camiseta del Asteras Aktor de Grecia. Su inicio de carrera fue más que prometedor, pero el paso del tiempo lo convirtió lo que en Inglaterra llaman un ‘one hit wonder’.

Fueron apenas 36 apariciones para el italiano en el primer equipo de los Diablos Rojos, en los que pudo aportar 5 goles y 5 asistencias. Su vida futbolística fue de mayor a menor, a tal punto de que terminó vistiendo 12 camisetas en los 15 años siguientes.

El debut soñado de Macheda en Old Trafford

El domingo 5 de abril de 2009, Manchester United recibía a Aston Villa en Old Trafford en un partido clave, en la pelea por la Premier League. El equipo estaba obligado a ganar para no perder la punta y, ante las ausencias de Rooney y Berbatov, Ferguson decidió convocar por primera vez a Macheda.

El italiano tenía apenas 17 años. Había llegado al gigante inglés dos años atrás, procedente de Lazio. Para él, estar en la consideración era suficiente, pero nunca imaginó que el DT lo iba a mandar a la cancha con el marcador 1-2 a falta de media hora para el pitazo final.

Cristiano había empatado en el 80′ y el local ya había quemado todas las naves. En el 93′, Giggs tocó para Federico, que necesitó solo dos toques para mandarla a guardar: uno con el taco para dejar en el camino a su marcador y otro para rematar contra el palo izquierdo del arquero. Un gol de crack.

Como si fuera poco, seis días después, el entrenador volvió a confiar en él para los últimos 15′ del choque ante Sunderland, con las mismas obligaciones. Segundos después de su ingreso, puso el 2 a 1 definitivo en el Stadium of Light.

El bajón de Macheda: de la seguidilla de préstamos a perderse en Europa

La superpoblación de estrellas en aquel plantel del United le quitaron oportunidades a Macheda. Aún así, Ferguson se las rebuscó para darle minutos siempre que pudo, aunque estuvo lejos de dar los mismos resultados de esos dos partidos iniciales. Por eso, a partir de la temporada 2010/11, comenzó una larga seguidilla de cesiones.

Sampdoria, Queens Park Rangers, Stuttgart, Doncaster Rovers y Birmingham fueron los destinos a los que Manchester United envió al italiano en tres años y medio. Sumando su paso por esos clubes, solo logró aportar 14 goles y 3 asistencias en 73 partidos disputados.

A mediados de 2014, el delantero le puso fin a su carrera en Manchester y fichó por Cardiff, en donde aportó 8 anotaciones en 33 juegos. Un año después fue cedido a Nottingham Forest, donde apenas alcanzó a jugar 3 compromisos de carácter oficial. A mediados de 2016, llegó a Novara con el pase en su poder y dos años después recaló en Panathinaikos, el club que más veces representó con 166 apariciones, 40 goles y 10 asistencias.

Su siguiente cambio de club fue en 2022, cuando llegó gratis al Ankaragükü. Seis meses después, jugó un semestre a préstamo en APOEL y luego jugó una temporada más en el conjunto turco. Desde septiembre de 2024, defiende los colores del Asteras Aktor de Grecia, donde acumula 28 partidos, 6 anotaciones y 2 pases de gol.

La autocrítica de Federico Macheda

En febrero de 2025, en una entrevista con The Sun, Macheda fue muy autocrítico a la hora de analizar su carrera: “Ronaldo entrenaba a mi lado, nadaba una hora, pero a los 18 años yo no entendía esa mentalidad tan grande. Hacía lo que me decían, pero no buscaba dar pasos extra. Nunca alcancé mi máximo potencial. Nunca“.

“Mi carrera en el United debería haber sido mejor. Tuve oportunidades, pero dejé pasar algunas. El mayor arrepentimiento es no haberme concentrado del todo ni trabajado tan duro como debía. No fue arrogancia, simplemente no lo sabía”, admitió Macheda.

Y concluyó: “Sir Alex me quería mucho como jugador, pero no le di razones extra para seguir apostando por mí. Tenés que trabajar al 200% todos los días para mantenerte en el United porque pueden tener al jugador que quieren. Yo tenía la capacidad, pero hay que dar más que todo para quedarse. Lo entiendo ahora que soy más grande”.

