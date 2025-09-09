Es tendencia:
Los hinchas del Real Madrid le soltaron la mano a Franco Mastantuono tras sólo dos partidos como titular: “Por jerarquía”

Le consultaron a los fanáticos merengues quién debe ceder su lugar ante la inminente vuelta de Jude Bellingham y la respuesta fue clara.

Por Germán Celsan

Franco Mastantuono, el sacrificado para cuando regrese Bellingham
La llegada de Franco Mastantuono al Real Madrid se dio con una inesperada oportunidad, provocada por la lesión de Jude Bellingham. El mediocampista inglés se tuvo que operar y se perdió los tres primeros partidos de la temporada, lo cual llevaron al ex River a tener su chance como titular en dos de ellos. Sin embargo, no fue suficiente para terminar de ganarse a los fanáticos madridistas.

Bellingham se acerca a su recuperación completa, y en el Diario AS de España le consultaron a los hinchas merengues quién debe ser el sacrificado, o más bien, cuál debe ser la decisión de Xabi Alonso una vez que tenga al inglés en condiciones de jugar. Las opciones eran mantener el equipo como hasta ahora, sacar a Arda Güler, a Franco Mastantuono o a “algún otro”, y los hinchas dieron su veredicto.

Se aproxima el regreso de Bellingham a las canchas tras operarse de su lesión. (Getty)

Un 59% de los fanáticos se decantaron por sacar a Mastantuono; la opción “algún otro” recibió un 15% de los votos, mientras que dejar a Bellingham en el banco, un 14% y sacar a Arda Güler, apenas un 12%. Y, además de votar, algunos hinchas dieron sus explicaciones sobre el motivo por el cual le soltaron la mano al argentino.

“Por jerarquía, deberían sentar a Franco”, señaló uno. “Quitamos a Mastantuono y jugamos 4-1-2-1-2”, propuso otro. “Jude hacía jugar a toda la delantera, es obvio que tienes que sacar a Mastantuono”, agregó un tercero. Hubo algunos comentarios un tanto más contundentes, como el de un fanático que respondió: “Mastantuono fuera, que vaya a tener minutos al Getafe o al Depor”.

Mastantuono, el sacrificado por los hinchas si vuelve Bellingham.

Los números de Mastantuono en Real Madrid

En sus dos partidos como titular y uno ingresando desde el banco, Mastantuono completó 151 minutos con el Real Madrid; en ese tiempo registró 136 toques de balón, 5 disparos, 1 gran chance perdida y completó el 25% de los regates intentados.

Mastantuono ya fue titular en dos de los tres partidos que jugó el Real Madrid desde su llegada. (Getty)

Números prometedores, pero que no fueron suficientes para ganarse a los exigentes fanáticos del club de la capital española, al menos por el momento.

germán celsan
Germán Celsan

