Luis De La Fuente habló del murmullo que generó Lamine Yamal al mostrarse con Nicki Nicole

Lamine Yamal es noticia permanente por el descaro y habilidad que plasma dentro de la cancha tanto con la camiseta de la Selección de España como con la del Fútbol Club Barcelona, pero también por todo lo excéntrico que ya se está mostrando en su vida particular a sus apenas 18 años (los cumplió el 13 de julio).

De hecho, fue el festejo de su cumpleaños lo que generó bastante revuelo, por lo extravagante y por la cantidad de celebridades fuera del fútbol que fueron invitadas, entre ellas, Nicki Nicole, con quien, al parecer, inició una relación de noviazgo o de amistad muy cercana, según la prensa de espectáculos de España y Argentina, que se basa en los indicios que ambos protagonistas empezaron a soltar a través de las redes sociales.

Al respecto de los comentarios que produjo la vida privada de Lamine Yamal, el que habló fue el entrenador de la Selección de España, Luis De La Fuente, quien en una conversación con el Diario AS, básicamente pidió que se hiciera foco en sus capacidades futbolísticas.

”Lamine es un chico de 18 años, pero muy maduro. Vive el fútbol muy intensamente y sabe aguantar una situación tan complicada como debutar con la Selección con 16 años”, expresó, en primera instancia, el técnico que al frente de la Roja ya levantó la Liga de las Naciones de la UEFA 2023 y la Eurocopa de Alemania 2024.

Lamine Yamal junto a Nicki Nicole. Foto: Instagram Lamine Yamal.

Y en cuanto a lo extradeportivo, como su reciente vinculación con la cantante argentina, De La Fuente apuntó: ”Hablamos de las cosas menos agradables del fútbol cuando debemos transmitir los valores que tiene el fútbol. Lamine tiene una capacidad de sacrificio fantástica, generoso… Es un genio en el fútbol. Deberíamos centrarnos en ese más que si se ha comprado un coche, una moto o le ven con una novia. Lamine no ha hecho nada que se le pueda censurar”.

Publicidad

Publicidad

Los impresionantes números de Lamine Yamal con tan solo 18 años

Lamine Yamal, con apenas 18 años recién cumplidos, ya suma 108 partidos en la primera división del FC Barcelona, con el que acumula 26 goles y 31 asistencias. Asimismo, con la Selección de España registra 20 presencias, 6 anotaciones y 8 pases gol.

En esa dirección, fue parte importante para que el Barça consiga los títulos de LaLiga 2023; LaLiga, Copa del Rey y Supercopa de España 2025. Además, con el combinado español se adjudicó la Euro 2024.

ver también Luis De La Fuente, DT de España, advierte que ”trabajará mucho” para vencer a Argentina