José Manuel López es un nombre que desde el pasado 18 de agosto se empezó a mencionar con mayor frecuencia en la Argentina. Es que Lionel Scaloni sorprendió al agregarlo en la prelista en la que se basará para confeccionar la nómina final para los últimos dos partidos que la Selección debe disputar por las Eliminatorias Conmebol Sudamericanas.

Prácticamente, no se sabía mucho de él en el país desde que se fue de Lanús a mediados del 2022. De aquel entonces a la fecha, se proyectó como uno de los atacantes del Palmeiras de Abel Ferreira, siendo así, parte del plantel que fue campeón de las Serie A 2022 y 2023, Copa de Brasil 2023 y del Campeonato Paulista 2024.

Pero fue en este año en el que empezó a elevar su capacidad goleadora con una suma parcial de 17 anotaciones. Dos de ellas, este último lunes 25 de agosto en el triunfo del Verdao sobre Sport Recife en el Allianz Parque, resultado que le sirvió al elenco de la ciudad de Sao Paulo, con 42 puntos en 19 partidos, para no despegarse del Flamengo (46 unidades en 20 encuentros), el puntero de la tabla de posiciones del Brasileirao.

Este doblete viene en el mejor momento para José Manuel López, puesto que confirmó que se encuentra entre las variantes que Lionel Scaloni está evaluando como alternativas a Lautaro Martínez y Julián Alvarez de cara a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 que comenzará en tan solo 9 meses.

Marcelo Gallardo también toma nota del presente de José Manuel López

La convocatoria de Lionel Scaloni, en cierto punto, también fue un llamado de atención para Marcelo Gallardo, que tendrá que estar con la guardia alta al momento de medirse a José Manuel López. Es que River se tendrá que enfrentar al Palmeiras en apenas algunas semanas (17 y 24 de septiembre, primero en el Monumental y después en el Allianz Parque) por los Cuartos de Final de la Copa Libertadores 2025.

De igual modo, el delantero de 24 años nacido en la ciudad santafesina de San Lorenzo, no es la única carta ofensiva con la que Abel Ferreira querrá lastimar a la defensa millonaria. Maurício Magalhães Prado, Felipe Anderson y Vitor Roque (tras su paso en falso por el Barcelona y el Real Betis) son las otras principales opciones del Verdao para el ataque.

