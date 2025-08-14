Manchester City: Pep Guardiola ya tiene nuevo número 10 tras la salida de Jack Grealish

El Manchester City de Pep Guardiola hizo una renovación necesaria en su plantel en el presente mercado de pases, después de lo que fue una temporada 2024/2025 para el olvido. Es que solo logró quedarse con la Community Shield a comienzos del curso (venció en los penales 5 a 4 al Liverpool, tras el 1 a 1 en los 90 minutos).

En resumen, quedó eliminado en los Play Off de la Champions League, fue desplazado por el Tottenham en los Octavos de Final, perdió la Final de la FA Cup con el Crystal Palace, llegó hasta los Octavos de Final del Mundial de Clubes al toparse con el Al Hilal y en la Premier League, a pesar de la gran cantidad de puntos que dejó en el camino, obtuvo un digno tercer puesto.

En total cerró seis refuerzos. Tijjani Reinders (procedente del AC Milan), Rayan Ait Nouri (Wolverhampton), James Trafford (Burnley), Sverre Nypan (Rosenborg), Marcus Bettinelli (Chelsea) y Rayan Cherki (Olympique Lyon), quien, por cierto, este jueves 14 de agosto, recibió la confianza y la responsabilidad de portar la camiseta número 10.

El futbolista francés de 21 años lució el dorsal en una filmación que el Manchester City publicó en sus cuentas de las diferentes plataformas de redes sociales, luego de que quedara vacante por la salida de Jack Grealish al Everton (fue cedido por una temporada, al igual que Vitor Reis, en su caso al Girona, y que Juma Bah, al Niza).

Manchester City debutará ante el Wolves

Rayan Cherki hará uso de su camiseta número 10 este sábado 16 de agosto en el partido que el Manchester City deberá afrontar ante el Wolverhampton en el Molineux Stadium por la primera jornada de la Premier League. En ese mismo sentido, el estreno como local está pautado para el 23 de agosto contra el Tottenham.

