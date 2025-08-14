Franco Mastantuono reveló cómo fue su charla con Luis Enrique para llevarlo a PSG: “Fue muy claro conmigo”

Franco Mastantuono fue presentado como refuerzo de Real Madrid en una multitudinaria conferencia de prensa. El argentino, en su cumpleaños número 18, firmó su contrato e hizo sus primeras declaraciones como futbolista del Merengue. Una de las tantas preguntas que respondió fue sobre el interés mostrado por PSG.

Antes de la aparición del Merengue y del llamado de Xabi Alonso, el por entonces jugador de River estuvo a punto de armar las valijas para irse a Francia. “Es verdad que varios equipos se han interesado en mí, lo cual agradezco mucho. Todo mi respeto a esos equipos. Es muy lindo para mí también que muchos equipos del mundo se interesen”, expresó el zurdo.

Luego, reveló que también tuvo una charla con el entrenador del conjunto parisino: “Tuve la suerte de poder hablar con Luis Enrique. Fue muy claro conmigo. La verdad que le agradezco muchísimo, también lo felicito por el triunfo de anoche. Ya no tengo que hablar yo de él, es un gran entrenador que este año creo que lo demostró. Todo mi respeto y agradecimiento por él”.

Mastantuono y su objetivo de jugar el Mundial 2026

Una vez que terminó el evento oficial, Franco Mastantuono brindó una conferencia de prensa y allí estuvo presente BOLAVIP. Ante la consulta respecto a sus expectativas con la Selección Argentina de cara al próximo Mundial, el ex futbolista de River afirmó: “Pienso en el ahora, trato en pensar en lo que viene, obviamente que mi sueño y mi objetivo es estar en el Mundial, voy a luchar para eso. Ahora quiero empezar a entrenar con el primer equipo, poner la cabeza ahí y ojalá se vaya dando todo para estar en ese Mundial”.

¿Cuándo debuta Franco Mastantuono en el Real Madrid?

Si bien todo dependerá de Xabi Alonso, todo indica que podría ser considerado para el partido por la segunda jornada de LaLiga, en el cual el Merengue visitará al Real Oviedo. Dicho encuentro se disputará el 24 de agosto en Asturias.

Hay que destacar que antes de ese partido, Real Madrid enfrentará el próximo martes 19 de agosto a Osasuna en el Santiago Bernabéu, pero difícilmente Mastantuono sea contemplado para ese duelo ya que llega sin ritmo futbolístico. La última vez que el pibe de Azul jugó de manera oficial fue el 25 de junio cuando River enfrentó a Inter por el Mundial de Clubes.

