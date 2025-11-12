Más de 10 años después, Gareth Bale se sinceró sobre su histórico gol al Barcelona: “No me gustó”

El 16 de abril de 2014 es una fecha que quedó grabada en la historia del fútbol mundial. Barcelona y Real Madrid se enfrentaron en la final de la Copa de Rey y lo que se vería en aquel partido no se olvidaría jamás. Con el partido 1-1 y luego de una intensa batalla en el campo, Gareth Bale tomó la pelota en el minuto 85, la tiró larga por banda izquierda y empezó a correr.

El galés salió del campo y volvió a ingresar, llegando a la pelota antes que su marcador, Marc Bartra. Luego ingresó al área, definió superando a Pinto y convirtió el 2-1 final. El gol de todos los tiempos, y uno del que, curiosamente, Bale no está demasiado orgulloso.

En estos días Gareth Bale, ya retirado, se sumó a la mesa de análisis de CBS Sports y allí se pusieron a hablar de algunos de los mejores goles de su carrera. Y el galés sorprendió a todos al explicar por qué no le gustó del todo aquel gol al Barcelona en el Mestalla.

Gareth Bale explicó por qué no le gustó del todo su gol vs. Barcelona

“Di un vistazo antes de tocar la pelota, vi que estaba el espacio y, como cuando jugaba en Tottenham, intenté ser eficiente. Si tienes el ritmo y campo delante, es lo que hay que hacer”, explicó Bale sobre la gestación de la jugada, que había llegado a inicios de aquella temporada al club blanco por casi 100 millones, una cifra astronómica para aquel entonces.

“Pero le di una chance [a Bartra] con ese toque con la derecha, que para ser justos, solo la usaba para pararme”, reconoció Bale. “Con mi zurda, siempre estaba en control de la pelota, mi pie derecho puede ser un poco impreciso, que es por lo cual no me gustó ese gol, odio ese toque“, admitió el galés. “Obviamente, no odio el gol, pero no es mi favorito“, concluyó, para sorpresa de Thierry Henry y el resto de sus colegas en el programa.

