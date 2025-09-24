Máximo detractor de Lionel Messi se rinde ante Franco Mastantuono: ”Nos va a dar muchas alegrías”

En España coincidían en que a Franco Mastantuono le faltaba el gol para terminar de convencer a los hinchas del Real Madrid. Si bien su juego fue en ascenso desde su debut el pasado 19 de agosto frente al Osasuna por la primera fecha de LaLiga, la ansiedad por hacer su estreno en la red, por momentos, lo distrajo de las otras funciones que le encomendó Xabi. Pero en términos generales rindió bien.

Ya con ese peso que se quitó de encima frente al Levante (anotó para el transitorio 2 a 0), en el ambiente de la Casa Blanca creen que empezarán a ver realmente la mejor versión del nacido en Azul, dentro de una temporada en la que el Merengue piensa ir por todo: LaLiga, la Copa del Rey y, sobre todo, la UEFA Champions League.

Así de claro lo ve Tomás Roncero, periodista del Diario AS y confeso aficionado del Madrid, pero que se hizo famoso a nivel internacional por su papel de detractor de Lionel Messi en el show televisivo ‘El Chiringuito’. ”¡Qué futbolista que hemos traído de Argentina! Es un todo campista, ataca por la banda, por dentro, chutando…”, expresó luego de la victoria 4 a 1 del Real Madrid en el Estadio Ciudad de Valencia.

Asimismo, en el Podcast del portal citado anteriormente, Roncero resaltó un detalle no menor del primer gol de Franco Mastantuono con el primer equipo de la Casa Blanca: ”Ha metido un golazo por la escuadra, con la derecha, que no es ni su pierna… ¡Qué golazo por la escuadra! Ese futbolista nos va a dar muchas alegrías”.

Franco Mastantuono se convirtió en el cuarto jugador más joven en hacer un gol con el Real Madrid en LaLiga

Con 18 años, 1 mes y 9 días, Franco Mastantuono, contra el Levante este 23 de septiembre, ya escribió su nombre en la historia del Real Madrid, al convertirse en el cuarto jugador más joven en hacer un gol con el Merengue en el torneo de la primera división del fútbol español.

Solo quedó por detrás de: Alberto Rivera, que en 1995 contra el Real Celta de Vigo anotó con 17 años, 3 meses y 5 días; Raúl González, que en el mismo partido también hizo su aporte con 17 años, 4 meses y 9 día; y más acá en el tiempo, Endrick, que registró su primer grito en 2024 contra el Real Valladolid con 18 años, 1 mes y 4 días.

