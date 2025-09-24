El récord de Alfredo Di Stéfano en el Real Madrid al que Franco Mastantuono ya se acerca

Los primeros pasos de Franco Mastantuono en el Real Madrid vienen siendo una maravilla. Desde que fue presentado el pasado 14 de agosto (día en el que cumplió años y pasó a ser mayor de edad) acumuló 5 titularidades, una de ellas por Champions League, y ya marcó su primer ansiado gol en la victoria 4 a 1 sobre el Levante este martes 23 de septiembre (todo esto sin contar que en el medio volvió a ser convocado a la Selección Argentina y que frente a Ecuador, por la ausencia de Lionel Messi, lució la 10 en su espalda).

Además, el resultado colectivo acompañó al nacido en Azul para que en su nuevo proceso sea todo color de rosas. El Merengue acumula puntaje ideal en LaLiga (18 sobre 18), lo que hace que ya se ubique como único líder de la tabla de posiciones. Y no solo eso. En la Liga de Campeones de Europa también comenzó con el pie derecho al superar 2 a 1 al Olympique de Marsella en el Estadio Santiago Bernabéu.

En concreto, son 7 triunfos consecutivos del Real Madrid de Xabi Alonso en el inicio de la temporada 2025/2026. En otras palabras, hasta entonces ganó todos sus compromisos, lo que ya lo apunta como serio candidato para arrebatarle uno de los récords que registró Alfredo Di Stéfano en su exitosa etapa como futbolista de la Casa Blanca entre 1953 y 1964.

Es que con la Saeta Rubia al mando, el Real Madrid asentó una efectividad del 100 por ciento en sus primeros 11 compromisos en la campaña 1961/1962. Tal estadística fue igualada en el curso 1968-1969, pero hasta entonces ningún otro equipo de la Casa Blanca lo pudo derribar. Por lo tanto, a Franco Mastantuono y compañía le quedan 5 partidos más para escribir una nueva historia.

Para el Real Madrid no será fácil registrar un nuevo récord de victorias consecutivas en el inicio de la temporada

De igual modo, para lograrlo, el Real Madrid deberá superar rivales difíciles de roer. De hecho, ya este sábado tendrá que medirse al Atlético de Madrid en el Estadio Metropolitano, un recinto del que el Merengue no suele llevarse los tres puntos (de 10 partidos jugados desde que fue inaugurado en 2017, el Madrid ganó 2, perdió 4 y empató los otros 4).

Asimismo, luego deberá viajar a Asia para enfrentar al Kairat por la segunda fecha de la Fase de Liga de la UEFA Champions League. Más tarde recibirá al Villarreal, visitará al Getafe y se cruzará con la Juventus en el Santiago Bernabéu, en el duelo que, si gana todo el resto, podrá establecer la marca de 11 victorias al hilo. Por cierto, en el casillero siguiente se topará con el Barcelona también en condición de local.

¿Cuál es la mayor cantidad de triunfos consecutivos del Real Madrid?

Si bien a Xabi Alonso le falta bastante camino por recorrer para hablar de este récord, es algo que asoma en el horizonte cada vez que hay una efectividad tan notoria como la del presente. Al respecto, en 2014 fueron 22 victorias una tras otra, que fue desde el 16 de septiembre al 20 de diciembre: 12 por La Liga, 6 por la Champions League, 2 por el Mundial de Clubes y 2 por la Copa del Rey. Y el que puso punto final a la racha fue el Valencia con un 2 a 1 en enero del 2015.

