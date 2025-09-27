“Me hace acordar a Pantić”: el discurso de 46 segundos del Cholo Simeone sobre la actuación de Julián Álvarez en el derbi de Madrid

Cada día que pasa, esos 75 millones de euros que puso el Atlético de Madrid por Julián Álvarez en agosto del 2024 lucen como un regalo por un futbolista como el argentino. Y si bien luego tuvo que pagar otros 15 millones en variables, partidos como los que firmó Julián esta tarde ante el Real Madrid, valen cada centavo. Y así lo dejó claro el propio Cholo Simeone.

El entrenador colchonero fue consultado por la actuación de Julián tras su doblete ante Real Madrid en el derbi de la capital española y le bastó con 46 segundos para elogiarlo de arriba a abajo. Tanto por sus goles como por su entrega: “Es un jugador extraordinario“, aseguró.

“No sé cómo hace para patear esos tiros libres que la pelota se cae y cuando ya sale va para adentro. Me hace acordar un poco a Pantić, cuando pateaba esos tiros libres fantásticos en la puerta del área”, destacó Simeone. Con ello hizo referencia al Milinko Pantić, mítico futbolista serbio que jugó tres temporadas en el Atlético de Madrid en la década de los 90’s -compartió equipo con el Cholo- y a quien se lo recuerda por sus goles de tiro libre en aquellos años donde el Atlético fue campeón de Liga y Copa del Rey.

El gol de tiro libre vs. Real Madrid le recordó a Simeone a Pantić. (X/HQwallp)

Simeone destacó la humildad de Julián Álvarez y pidió a todo el Atlético de Madrid que lo cuide

En cualquier caso, Simeone continuó llenando de elogios a Julián Álvarez luego de trazar esa comparación: “Es un futbolista al que yo le valoro más, más de todo lo que se ve, la humildad que tiene. La humildad para correr, la humildad para trabajar, la humildad de, como campeón del mundo, estar en el Atlético de Madrid y correr todos los partidos, juegue contra quien juegue”, señaló.

“Eso lo tenemos que cuidar. Es un futbolista que el club, nosotros como cuerpo técnico, los compañeros, la gente, lo tenemos que cuidar porque se tiene que quedar muchos años acá y tiene que ser muy importante para la historia del club“, completó el Cholo.

Publicidad

Publicidad

Julián Álvarez está siendo la figura del Atlético de Madrid. (Getty)

En la presente temporada, y con el doblete ante Real Madrid, Julián Álvarez acumula seis goles en siete partidos y sólo se encuentra por detrás de Kylian Mbappé (8) en la tabla de goleadores de LALIGA. Además, desde su llegada al club colchonero, son 35 goles y 9 asistencias en 64 partidos disputados en todas las competiciones.