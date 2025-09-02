Es referente del Real Madrid, fue candidato a ganar el Balón de Oro y quiere robarle una estrella del Manchester City a Guardiola

Con el cierre del mercado de pases en el fútbol europeo, Real Madrid cerró su plantel para la temporada 2025/26 con las incorporaciones de Dejan Huijsen, Franco Mastantuono, Álvaro Carreras y Trent Alexander Arnold, más la llegada de Xabi Alonso como nuevo entrenador.

Luego de las tres primeras victorias en la misma cantidad de presentaciones en LaLiga, Dani Carvajal, uno de los referentes del plantel y nominado al Balón de Oro de la temporada pasada, habló en una entrevista con el Partidazo de COPE y allí afirmó que le gustaría la llegada de Rodri, una de las figuras del Manchester City de Pep Guardiola.

“Ya se la he soltado. Ojalá que en el futuro pueda fichar por el Real Madrid, es un grandísimo jugador“, comentó el lateral derecho de 33 años, quien volvió a las canchas en el Mundial de Clubes luego de perderse gran parte del año por una lesión de ligamentos cruzados.

Cabe destacar que en el último mercado de pases el Merengue mostró interés por el ganador del Balón de Oro 2024 y estuvo dispuesto a pagar 100 millones de euros para quedarse con la ficha del mediocampista de 29 años, que también se recuperó de una lesión ligamentaria.

Ante esto, la dirigencia del Manchester City se movió rápidamente y negoció con Rodri para renovar su contrato hasta mediados de 2029. Para esto, le ofreció ser el segundo mejor futbolista pago del plantel, tan solo por detrás de Erling Haaland, quien cobra 31 millones de dólares por temporada.

Dani Carvajal se refirió a la llegada de Alexander Arnold

En la misma entrevista, el lateral derecho se refirió a la llegada del ex futbolista del Liverpool, quien se convirtió en nuevo refuerzo para pelear por un puesto con él. “Es comprensible que se fichase a Arnold, yo tenía 32 años y una lesión de gravedad. Es normal, no voy a estar aquí toda mi vida, van pasando los años y hay que traer sabia nueva”, soltó.

Publicidad

Publicidad

ver también En Barcelona destrozaron a Mastantuono por su nivel en Real Madrid y limitan la comparación con Lamine Yamal: “Las calles ya están olvidando”