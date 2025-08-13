Mientras gana 33 millones en Barcelona, esto fue lo que le ofrecieron a Robert Lewandowski para irse a Arabia

El Barcelona firmó una temporada 2024/25 bastante positiva; venció claramente al Real Madrid a nivel local, conquistó LALIGA, la Supercopa de España y la Copa del Rey, y llegó a semifinales de la UEFA Champions League. Y si bien los flashes se fueron para Raphinha, Lamine Yamal y Pedri, el polaco Robert Lewandowski terminó como el máximo goleador con 40 tantos.

Próximo a cumplir 37 años, el ex Bayern Múnich sigue siendo implacable frente al arco, pero se conoció que Barcelona estuvo cerca de perderlo antes de iniciar el curso pasado. Esto se debe a una astronómica oferta de Arabia, que finalmente el goleador culé dejó pasar.

Su representante, Pini Zahavi, reveló que Robert Lewandowski rechazó una oferta superior a los 100 millones de euros por temporada, proveniente del fútbol árabe, para continuar en el FC Barcelona durante la 2024/25. “En Arabia [a Lewandowski] le ofrecieron más de 100 millones de euros por temporada, pero prefirió luchar por LALIGA y la Champions League en el Barcelona. Y casi logra ambos objetivos”, declaró el agente.

Lewandowski se quedó en Barcelona y ganó tres títulos en la última temporada.

Lewandowski cobra tres veces menos en Barcelona

Si bien tiene uno de los contratos más altos de plantel culé, Robert Lewandowski factura unos 33,3 millones por temporada en su contrato con el FC Barcelona, tal y como detalla el sitio especializado Capology. Es apenas un tercio de la exorbitante proposición que le llegó desde medio oriente hace poco más de un año.

El polaco, que llegó al club en 2022 a cambio de 45 millones de euros, proveniente del Bayern Múnich, aún tiene contrato por una temporada más con el Barcelona, el cual finaliza el 31 de julio del 2026. No obstante, hay una opción para renovar por una temporada adicional.

Publicidad

Publicidad

Desde que se puso la camiseta blaugrana por primera vez, Lewandowski acumula 147 presentaciones oficiales, con 101 goles convertidos y 20 asistencias repartidas. Además, se ha consagrado campeón de dos ligas españolas, dos Supercopas de España y una Copa del Rey.