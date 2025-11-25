A 5 años de la muerte de Maradona: los homenajes de Boca, AFA y Napoli

El mundo del fútbol recuerda a Diego Armando Maradona a cinco años de su muerte. Un 25 de noviembre de 2020, el astro, considerado por muchos el mejor jugador de la historia, pasó a la inmortalidad en una jornada triste para el deporte internacional.

En el triste aniversario, clubes y jugadores aprovecharon sus redes sociales para recordar al Diez. Entre los más destacados apareció Boca con un video emotivo, Napoli y la cuenta oficial de la Selección Argentina.

El homenaje de Boca

Las redes oficiales del club de la Ribera se despacharon un un video tan sencillo como conmovedor. Los hinchas del Xeneizes son los protagonistas, colocando margaritas sobre la pierna izquierda en la estatua del Diego en La Bombonera.

“Pasan las personas, pasan los días, los meses y los años. Todo pasa, menos vos, que seguís siempre acá. Te extrañamos todos los días, Pelu”, escribió Boca al momento de publicar la pieza audiovisual.

El mensaje de AFA para Diego

Con el hashtag #DiegoEterno, la Selección Argentina también le dedicó un video a Maradona. Con una serie de imágenes del astro en distintas épocas, se escucha una locución con emotivas palabras hacia el ídolo.

“Diego, ya pasaron cinco años, cinco que no podemos dejar atrás, como los cinco ingleses que dejaste vos. Cinco como los dedos de ese puño apretado, y de estos santuarios de más de cinco pisos de alto. Ahí la piden, la bola, marcando a pie. Qué golazo. Sin comentarios. Van cinco sin el genio del fútbol, y del fútbol cinco, sin el pibe de Fiorito, por el que muchos no daban ni cinco. El que volvió, y cuando se fue, se nos partió el corazón en cinco. Cómo nos gustaría volver cinco para atrás, aunque sea por cinco minutos, para volver a chocar esos cinco con vos. Diego, ya pasaron cinco años sin contar tu legado que es infinito”, se escucha en el video de AFA.

Napoli se acordó de Maradona

Con un simple “Everywhere”, acompañado por una imagen, el club europeo que más identifica a Maradona lo recordó en X.

