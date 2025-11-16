NFL y cambio de nombre del estadio: la estrategia de marketing del Real Madrid que podría generarle ingresos millonarios

En el Estadio Santiago Bernabéu se está viviendo una jornada especial, debido a que por primera vez en su historia Real Madrid recibe un partido de la NFL, la liga de Fútbol Americano de los Estados Unidos, con el duelo entre Washington Commanders y Miami Dolphins.

Recibir este encuentro está dentro de un plan de marketing que tiene la dirigencia del Merengue comandada por Florentino Pérez. Además de esto, se viene una importante modificación en el estadio, debido a que tendrá un cambio de nombre por un particular motivo.

Es que, la casa de Real Madrid dejará de llamarse “Estadio Santiago Bernabéu”, y se renombrará como “Estadio Bernabéu”, para así tener mayores oportunidades de naming y sumar una importante cantidad de dinero a las arcas del club, tal como lo hace su clásico rival, Barcelona.

Por este partido de la NFL, el Merengue recibirá entre 7 y 8 millones de euros, mientras que en caso de renombrar su estadio con un naming como lo hace Barcelona, la cifra aumentaría, debido a que el Blaugrana cobra aproximadamente 5 millones de euros por temporada por tener Spotify en el nombre de su estadio.

El Estadio Bernabéu albergó a la NFL.

“La decisión del Real Madrid de renombrar el estadio Bernabéu es un caso clásico de reposicionamiento de marca: un nombre más corto, una identidad visual alineada con una arquitectura futurista y un activo destinado a trascender el fútbol. El lanzamiento de la nueva marca, que coincide con el debut de la NFL en Madrid, deja claro que el Bernabéu ahora compite al mismo nivel que los principales centros de entretenimiento del mundo”, analizó Ivan Martinho, profesor de marketing deportivo en diálogo con ESPN.

Publicidad

Publicidad

Por otro lado, Anderson Nunes, especialista en publicidad en Marketing Deportivo y Gestión Deportiva y Director Comercial de Casa de Apostas explicó: “Esto va más allá de un simple cambio de nombre, reforzando la tendencia de los estadios europeos a expandirse a otros mercados; no es casualidad que el debut de esta nueva identidad tenga lugar en el primer partido de la NFL en España. Transformaciones como estas generan nuevos ingresos, y así es como los grandes clubes como el Real Madrid continúan reinventándose”.

ver también Ander Herrera le mandó un mensaje a Mastantuono y explicó la principal diferencia entre River y el Real Madrid: “Beneficioso para él”

“Al acortar el nombre, el club potencia al máximo una marca ya consolidada y facilita aún más su identificación en los mercados internacionales. El debut de esta nueva marca en un evento de la talla de la NFL no es casualidad. Señala la ambición del club de proyectar el Bernabéu como un activo multifuncional, capaz de competir en el ecosistema global de grandes estadios y de generar ingresos más allá del fútbol”, cerró con el análisis Heraldo Evans, director comercial y de marketing de Recoma.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Los futbolistas presentes en el Bernabéu

Para este partido, distintas celebridades del mundo del fútbol estuvieron presentes en el Bernabéu, debido a que las ligas no tienen actividad por la fecha FIFA. Algunos de los que se acercaron a la cancha de Real Madrid fueron Antoine Griezmann, Marco Asensio y Koke.

En síntesis