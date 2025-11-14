Es tendencia:
Ander Herrera le mandó un mensaje a Mastantuono y explicó la principal diferencia entre River y el Real Madrid: “Beneficioso para él”

El español se refirió al presente del ex River en España y se animó a compararlo con Vinícius y Valverde, dos referentes del merengue.

Por Germán Celsan

Ander Herrera y un consejo para Mastantuono en Real Madrid
© GettyAnder Herrera y un consejo para Mastantuono en Real Madrid

Ander Herrera vive su mejor momento desde que llegó a la Argentina para cumplir su sueño de jugar en Boca; viene de ganar el Superclásico, pudo jugar varios partidos consecutivos y encontró un rol entrando desde el banco en el que es capaz de marcar la diferencia cada vez que pisa el campo. Así y todo, el español entiende cuando dejar la rivalidad Boca-River de lado y dar consejos cuando toca.

En ese contexto y durante una entrevista con el medio español El Larguero, Ander Herrera se refirió al presente de Franco Mastantuono en Real Madrid, tras llegar con apenas 18 años desde River. Le explicó a los periodistas la diferencia entre el futbol español y el argentino y le dejó un consejo al futbolista que recién está haciendo sus primeros pasos en Europa.

El consejo de Ander Herrera a Mastantuono en su llegada al fútbol español. (Getty)

El consejo de Ander Herrera a Mastantuono en su llegada al fútbol español. (Getty)

Todo tiene su tiempo, tiene 18 años y una oportunidad espectacular para aprender de los que tiene en su entorno“, inició Ander, reconociendo que ahora Mastantuono tiene al lado suyo a algunos de los mejores jugadores del mundo.

“Lógicamente, River giraba en torno a él, el Real Madrid es diferente. Eso es incluso beneficioso; la adaptación que va a ir teniendo va a ser buenísima para él”, aseguró. “Y está en manos de Xabi Alonso ¿Quién mejor para llevar su progresión y llevarlo poco a poco?“, agregó.

Ander recalcó que jugadores como Vinícius o Valverde también tardaron un tiempo en adaptarse.

Ander recalcó que jugadores como Vinícius o Valverde también tardaron un tiempo en adaptarse.

En estos últimos partidos, la cantidad de minutos de Mastantuono se vio un tanto reducida en comparación con las primeras semanas desde su llegada, pero Ander Herrera explicó con claridad la situación: “Vinícius con 18 años tampoco era titular indiscutible en el Real Madrid, y mira lo que es hoy. Valverde, con 19, se fue cedido al Deportivo. Hay que pedir conforme a lo que el Real Madrid hace con los futbolistas“.

En Real Madrid crece la incertidumbre sobre el futuro de Mastantuono en la temporada: "Nadie se atreve a dar un plazo"

ver también

En Real Madrid crece la incertidumbre sobre el futuro de Mastantuono en la temporada: “Nadie se atreve a dar un plazo”

Ander Herrera: “A mí Mastantuono me parece buenísimo”

Ya hablando sobre las cualidades del propio Franco Mastantuono, el futbolista de Boca expresó: “A mí me parece buenísimo. Hay que tener en cuenta la responsabilidad que tienen los chicos aquí (en Argentina) en los clubes. Los aficionados te exigen ganar y ganar.”

“Y Mastantuono era un jugador que, cuando las cosas se ponían feas en River, pedía la pelota y el equipo jugaba en torno a él, con 17 años“, destacó Ander. “Luego llega al Real Madrid, para mí el equipo más grande del mundo. Hay que darle tiempo, para mí ha jugado a buen nivel, pero todavía su techo es muy alto. Como futbolista me gusta mucho.”

No podemos pedir que los futbolistas sean todos Lamine Yamal, que con 17, 18 años sean la estrella del equipo. No es normal”, completó.

Ander Herrera aseguró que Mastantuono es un jugador que le gusta mucho. (Getty)

Ander Herrera aseguró que Mastantuono es un jugador que le gusta mucho. (Getty)

En la presente temporada, Franco Mastantuono ha sumado 689 minutos con el Real Madrid, disputando 12 partidos (9 como titular) y convirtiendo un gol. Los últimos se los ha perdido por una molestia en la zona del pubis de la cual se encuentra recuperándose.

En síntesis

  • Ander Herrera destacó que Franco Mastantuono tiene una “oportunidad espectacular” para aprender en el Real Madrid.
  • El español afirmó que la progresión de Franco Mastantuono está en manos de Xabi Alonso, el mejor para llevarla.
  • Ander Herrera usó el ejemplo de Vinícius y Valverde para mostrar que un jugador de 18 años no es titular indiscutible en el Real Madrid.
Germán Celsan

