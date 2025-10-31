Ni Julián Álvarez, ni Lautaro Martínez: el mejor delantero de la actualidad según Joaquín Panichelli

Como goleador de la Ligue 1 con nueve goles en diez jornadas disputadas, además de uno que suma en la fase de liga de la Conference League, el argentino Joaquín Panichelli es uno de los delanteros con mejor actualidad en el inicio de la temporada europea.

Tan rápido logró adaptarse al estilo del Racing de Estrasburgo a su arribo procedente del Deportivo Alavés, tras un paso a préstamo por Mirandés, que incluso está siendo observado por Lionel Scaloni para una futura convocatoria a la Selección Argentina.

El delantero dijo ser consciente de la calidad de jugadores con los que cuenta La Albiceleste en su puesto, pero no por eso pierde la ilusión de estar si logra mantener el nivel en su club. Aunque a la hora de pensar en el mejor atacante de la actualidad, Panichelli no hizo referencia ni a Julián Álvarez, ni a Lautaro Martínez.

“(Erling) Haaland es el prototipo perfecto del goleador, por sus tremendas características”, dijo durante una entrevista concedida a ESPN sobre el delantero noruego que disfruta Manchester City. Aunque agregó otro nombre, de gusto personal: “Siempre me gustó (Olivier) Giroud, también”.

Erling Haaland, el goleador perfecto para Panichelli. (Getty).

Al tener que definirse a él mismo como futbolista ofensivo, Joaquín Panichelli destacó: “Me siento un 9 de área, con buenos recursos para estar y definir ahí en el área. El fútbol te exige a mostrarte en otras facetas, a mí me gusta moverme, salir del área y ayudar en la generación”.

Publicidad

Publicidad

Camino de hacerse un nombre

Joaquín Panichelli dijo no haberse sorprendido de que muchos fanáticos argentinos recién ahora estén empezando a conocerlo, pues lo atribuyó al hecho de haber emigrado a Europa antes de debutar en Primera División: “Como con cualquier jugador que no pisó el fútbol profesional en Argentina, como Boca, River, Vélez, es normal que la gente no te conozca“, manifestó.

Pero confiado de su nivel, se le animó a la Selección: “Tengo un buen presente y para el argentino es lo máximo que le puede pasar ser citado para la Selección Argentina. Uno siempre espera que lo observen. Trato de no pensar en eso, en rendir bien en mi club y así las cosas buenas fueron llegando”, dijo.