No es Mastantuono: Toni Kroos reveló a quién ve como “el futuro” del Real Madrid

Parece increíble que, con 35 años, Toni Kroos ya esté retirado. El mediocampista alemán fue el dueño del mediocampo del Bayern Múnich, del Real Madrid y de su selección durante toda la década pasada, y hoy es palabra más que autorizada para hablar de fútbol. Y, especialmente, de donde supo deleitar con su toque de pelota, gran pegada y visión de juego.

En cualquier caso, recientemente Toni Kroos no tuvo problemas en señalarle a la prensa que joya del Real Madrid ve como el próximo líder futbolístico del equipo. Y si bien la llegada de Franco Mastantuono generó gran expectativa y el argentino ya empezó a ganarse un lugar en el once de Xabi Alonso, para el alemán hay otro futbolista destinado a grandes cosas en la capital española: Arda Güler.

Toni Kroos ve a Arda Güler como el próximo líder del Real Madrid. (Getty)

“Me pone contento que esté teniendo significativamente más minutos este año, porque se lo ha ganado a través de su habilidad futbolística”, destacó Toni Kroos en diálogo con Sport1, en una presentación en un partido benéfico de leyendas. “Es un jugador en el que puedes depositar tu confianza para el futuro“, aseguró.

Eso sí, Toni Kroos se apresuró en descartar cualquier tipo de comparación entre Arda Güler y el mismo: “Es un jugador diferente al que era yo, su mejor posición es claramente una más ofensiva que la mía, así que no es mi sucesor. En absoluto“, afirmó.

“Pero estoy contento por él, porque es un buen chico. Llegué a jugar con él, tiene un toque realmente fino, que ya hemos visto usarlo con mucha efectividad esta temporada para el Madrid”, señaló Kroos. “Espero que continúe teniendo tiempo de juego consistente, porque es la única forma en que podrá mejorar y estoy seguro de que podrá dejar su marca en Real Madrid por muchos años más.”

Publicidad

Publicidad

Kroos y Güler llegaron a compartir plantel en Real Madrid durante unos meses.

Arda Güler le respondió a Kroos

Y con Arda Güler como el nuevo encargado de mover los hilos del Real Madrid tras la partida de Toni Kroos, la comparación tiene cierto sentido. Sin embargo, el propio turco reconoció que la misma no tiene sentido: “Es imposible llegar al nivel de Toni Kroos, pero me emociona escuchar que diga esas cosas sobre mí“, declaró, tras ser informado de lo que dijo el alemán sobre él.

Con apenas 20 años y ya siendo titular, Arda Güler tiene todo para brillar en el Real Madrid, tal y como lo anticipó Toni Kroos. Una predicción que, en cualquier caso, terminaremos por descubrir si era la correcta dentro de algunos años.

Publicidad

Publicidad

En resumen