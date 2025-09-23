Ola de cuestionamientos al Balón de Oro en Brasil por el quinto puesto de Raphinha

Como suele suceder, el Balón de Oro deja satisfacción e inconformismo en igual medida. Sucedió el año pasado con el Real Madrid, que incluso se negó a viajar a la gala al enterarse que Vinícius Júnior quedaría en segundo lugar por detrás de Rodri Hernández, y se repitió este 22 de septiembre con los hinchas del Barcelona y particularmente de Brasil, por lo sucedido puntualmente con Raphinha.

Es que a pesar de que en este caso Lamine Yamal fue el que quedó desplazado del trofeo, había un consenso generalizado que decretaba a Ousmane Dembélé como el máximo merecedor del reconocimiento que France Football (y la UEFA desde la edición 2024) entrega anualmente desde 1956 para el Mejo Futbolista de la última temporada.

Pero no hubo tal entendimiento para el lugar en el que el jurado ubicó a Raphinha. El delantero brasileño, fundamental para que el Barça se coronara a nivel local durante la campaña 2024/2025 (se adjudicó LaLiga, la Copa del Rey y la Supercopa de España relegando en todos al Real Madrid al segundo puesto), pero aun así, quedó quinto.

Tal resultado provocó la ira de los brasileños que no tardaron en utilizar las redes sociales para descargar contra la organización del Balón de Oro. ”Payasada”, ”Vergüenza” y ”ridículo”, fueron algunos de los términos -los más tranquilos- que los usuarios utilizaron para hacer notar su descontento por ver a Vitinha (3º) y Mohamed Salah (4º) por encima del ex Leeds.

Asimismo, los medios de comunicación también denotaron por lo menos su sorpresa por ver al atacante de 28 años tan atrás en el ranking, cuando en la previa era uno de los favoritos para, por lo menos, meterse en el podio. ”Raphinha fue uno de los jugadores clave del Barcelona la temporada pasada y era uno de los favoritos para el premio al Jugador del Año”, publicó Lance una vez conocido el desenlace del premio.

En esa misma línea, Torcedores.com describió: ”Raphinha, la mayor esperanza del fútbol brasileño en la máxima categoría, logró entrar en el top 10, pero se quedó a las puertas del primer puesto, terminando en quinto lugar”.

Raphinha fue elegido el mejor jugador del año en LaLiga

Si bien Raphinha fue elegido por LaLiga como el Mejor Jugador del torneo 2024/2025, por sus 18 goles y 11 asistencias en 36 presentaciones, el criterio utilizado por el jurado del Balón de Oro no fue el mismo. Tanto es así que no le alcanzó para ubicarse en el podio, algo que sí logró su compañero en el Barcelona Lamine Yamal (2º).

