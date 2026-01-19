Paul Scholes redobló la apuesta contra Lisandro Martínez y reveló una charla privada: “Le mandé mi número”

La victoria en el clásico de Manchester trajo alivio deportivo para el United, pero no apagó el fuego cruzado que se desató fuera de la cancha. Lejos de quedar en una anécdota, el cruce entre Lisandro Martínez y glorias del club sumó un nuevo capítulo. Tras la contestación pública del argentino, Paul Scholes recogió el guante, dio detalles de una conversación privada y volvió a criticar al defensor.

La leyenda de los Diablos Rojos decidió no callarse ante la invitación de Martínez a “decirle las cosas en la cara”. En su última aparición pública, el ex mediocampista reveló que la pica entre ambos tiene antecedentes. “Intercambié mensajes de Instagram hace un tiempo con Lisandro. Estaba molesto con algo que dije y le mandé mi número de teléfono, pero no escuché nada más de él“, confesó Scholes.

Y lejos de retractarse por sus dudas previas sobre la estatura del zaguero, el inglés utilizó la ironía para adjudicarse parte del mérito en la gran actuación de Martínez ante Manchester City. “Cuando tenés críticas, tenés que usarlas como combustible, así que creo que tenemos algo de crédito por el partido que jugó“, disparó. Sin embargo, ratificó su visión futbolera: “No he cambiado mi opinión sobre él todavía… Todavía no estoy seguro de que se pueda ganar una liga con él en el equipo“.

Lisandro Martínez, en el centro de un ida y vuelta mediático en Manchester United (Getty).

La chispa que encendió la polémica

El origen de esta situación se remonta a la previa del derbi de Manchester, cuando Scholes y Nicky Butt subestimaron la capacidad física del argentino para frenar a Erling Haaland. Mientras Butt comparó el duelo con “un padre corriendo a un niño“, el Colorado imaginanó al delantero noruego “lanzando al defensor de 1,75 metros a la red“. Esa terminó siendo la nafta que Martínez utilizó para anular al goleador y ser figura en el 2-0.

Tras el encuentro, el campeón del mundo salió con los tapones de punta. “Puede decir lo que quiera. Ya le dije anteriormente que si quiere decirme algo, puede venir a donde quiera, a mi casa, a donde sea“, declaró.

Además, previo al último episodio, la tensión ya había tenido un capítulo intermedio en redes sociales. Ante la declaración del defensor argentino, Scholes publicó una historia sarcástica: “Alguien ha tenido un gran partido. Estoy realmente feliz por ti. El té, sin azúcar, por favor“. Sin embargo, lo que parecía una chicana pasajera terminó derivando en un nuevo ataque público que mantiene en vilo a Manchester.

