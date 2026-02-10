La polémica feroz que se desató en España en la previa de la Finalissima con Argentina

El entrenador de la Selección de España Luis De La Fuente está sufriendo una fuerte presión mediática en la antesala de lo que será el anuncio de una nueva lista de convocados, en este caso, para lo que será la Finalissima que jugará contra Argentina el próximo viernes 27 de marzo en el Estadio Icónico de Lusail de la ciudad de Doha, Qatar.

Claro, es que no solo se verá el plantel con el que la Roja buscará hacerse con el título intercontinental, sino que será un boceto de lo que elaborará definitivamente el entrenador para la presentación en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 (en la que, por cierto, asoma como uno de los principales aspirantes para la consagración).

Y en ese sentido, la prensa española le cuestiona a Luis De La Fuente el hecho de que no le haga un lugar en la nómina a Joan García, el arquero del FC Barcelona, a quien consideran como el que mejor presente tiene en comparación con las otras alternativas: Unai Simón del Athletic Club (el que viene siendo titular), David Raya del Arsenal, Álex Remiro de la Real Sociedad y Robert Sánchez del Chelsea.

”Joan García está rindiendo a un nivel sobresaliente no solo desde su llegada al Barça, sino ya desde el año pasado con el Espanyol, pero De la Fuente lo ha tenido claro en los últimos meses: Unai Simón es su portero titular. Y todo apunta a que lo será tanto en la Finalíssima como en el Mundial”, explica El Desmarque en su edición de este 10 de febrero.

Asimismo, el portal español expone cuál es el trasfondo del planteo: ”El problema es que el meta del Athletic Club ha tenido actuaciones bastante dubitativas este curso, en el que le han encajado 52 goles en 32 partidos, unas cifras muy negativas que abren aún más el debate ante Joan García”.

En ese sentido, el ‘Uno’ del Barça supera ampliamente al guardavalla del elenco vasco, con 23 goles recibidos en 26 compromisos en la temporada. Es decir, casi 30 tantos menos, por lo que se entiende, en cierta medida, el debate de cara tanto al duelo con la Selección Argentina como a la participación del Mundial 2026.

Publicidad

Publicidad

Las bajas confirmadas de España para la Finalissima

ver también La exigencia a Julián Alvarez por su presente en el Atlético de Madrid: ”Debería salir a hablar”

ver también Conmebol quiere a todas sus selecciones clasificadas para el Mundial 2030

Por otro lado, Luis De La Fuente ya sabe que no podrá contar con dos de sus habituales convocados en la Selección de España. Uno es Mikel Merino, quien fue operado por una lesión ósea que precisará de una recuperación que lo pone en duda, incluso, para estar en el Mundial; y el otro es Nico Williams, a quien le diagnosticaron un reposo de entre 6 y 8 semanas por una pubalgia.

En síntesis