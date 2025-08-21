Piden la intervención de un juez en caso de que Franco Mastantuono juegue el Real Madrid vs. Oviedo

La polémica en España en torno a la inscripción de Franco Mastantuono no para. Aunque ni Osasuna ni ningún otro club de LaLiga presentó una denuncia formal por una posible alineación indebida del Real Madrid por la presencia del ex River, el presidente de CENAFE (Centro Nacional de Formación de Entrenadores de Fútbol del Ministerio de Educación y Formación Profesional del Gobierno de España), Miguel Ángel Galán, tomó la iniciativa.

Galán remitió dos escritos a la RFEF (Real Federación Española de Fútbol) instando a una investigación y un cambio en las normas, por lo sucedido el pasado martes 19 de agosto en el Santiago Bernabéu y por lo que ya advierte que puede suceder este domingo en el encuentro que los de Xabi Alonso tienen con el Real Oviedo.

En su primera misiva, dirigida al Juez Único de Competiciones, solicita que actúe de oficio si Mastantuono vuelve a jugar con el primer equipo del merengue, a pesar de estar inscrito con el Real Madrid Castilla, el equipo filial de la Casa Blanca. El presidente de CENAFE argumenta que esta práctica, aunque es común, va en contra del espíritu de la normativa de la RFEF, específicamente el artículo 125, y constituye un “presunto fraude de ley”.

Según Galán, los clubes utilizan este método para mantener fichas libres en el plantel profesional, aunque el jugador solo vaya a ser utilizado en la máxima categoría. Esta situación, en su opinión, adultera la equidad de la competición y es una práctica que se normalizó entre los clubes de primera debido a la falta de denuncias y sanciones previas.

Por esto mismo, insiste en que el Juez intervenga antes del próximo encuentro del Real Madrid contra el Oviedo, pautado para el 24 de agosto desde las 21:30 horas de España, ”para asegurar la integridad de LaLiga”.

Franco Mastantuono no corre ningún riesgo

A pesar de esta situación, que ya esgrime a los clubes de LaLiga, Franco Mastantuono no corre ningún tipo de riesgo. Seguirá estando a disposición de Xabi Alonso con su dorsal número 30 y con grandes chances de continuar apareciendo en los compromisos que se le avecinan al Real Madrid tanto en LaLiga como en la UEFA Champions League.

