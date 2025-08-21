La reacción de Jude Bellingham y Endrick tras el debut de Franco Mastantuono

A medida que pasan las horas se van conociendo mayores detalles de lo que fueron los primeros momentos de Franco Mastantuono en lo que fue su debut como futbolista del Real Madrid en, nada más ni nada menos, que el Estadio Santiago Bernabéu, en el partido contra el Osasuna bajo el marco de la primera jornada de LaLiga.

Ahora, además de lo que fueron sus intervenciones y los cantos que los hinchas le dedicaron especialmente cuando se estaba preparando para ingresar (fue a los 68 minutos en lugar de Brahim Díaz), trascendió un video en el que se los ve a Jude Bellingham y a Endrick saludando al oriundo de Azul a la altura del túnel que desemboca en los vestuarios.

Tanto el mediocampista inglés como el delantero brasileño (ambos recuperándose de diferentes lesiones), saludaron a sus compañeros tras el triunfo 1 a 0 del Real Madrid sobre Osasuna (con gol de Kylian Mbappé de penal) y se los vio muy afectuosos con Franco Mastantuono, a quien abrazaron y sonrieron en lo que fue una suerte de felicitaciones por su estreno como merengue.

En esa misma línea, tras el compromiso, en conferencia de prensa Xabi Alonso, una vez más, tuvo puros elogios para con el ex River: “Tiene pinta de que me ha gustado, ¿no? Tenía muchas ganas y a veces lo anímico pesa más que lo futbolístico. Es una buena noticia“.

El saludo de Bellingham y Endrick a Mastantuono.

Asimismo, Dani Carvajal también habló maravillas de su nuevo compañero, en zona mixta: ”Apenas llevamos menos de una semana, pero se lo ha visto con mucha personalidad, con buen manejo del balón. Con 18 años saltar al Bernabéu, pedir la pelota, tirar un caño, demuestra la personalidad que tiene. Yo creo que nos va a aportar mucho”.

Publicidad

Publicidad

Real Madrid, uno de los líderes de LaLiga

El Real Madrid forma parte del pelotón de equipos que se ubican líderes de la tabla de posiciones de LaLiga, luego de la primera fecha de la edición 2025/2026. El Merengue suma 3 puntos al igual que Barcelona, Rayo Vallecano, Villarreal, Getafe, Athletic Club de Bilbao, Alavés y Espanyol.

Asimismo, intentará mantenerse por la senda del triunfo este domingo 24 de agosto desde las 21:30 horas de España (16:30 de Argentina) cuando visite al Real Oviedo en el Estadio Carlos Tartiere.

Publicidad

Publicidad

ver también Crítica inesperada a Franco Mastantuono en España: ”Ponerle etiqueta de Balón de Oro es un error”