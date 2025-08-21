Crítica inesperada a Franco Mastantuono en España: ”Ponerle etiqueta de Balón de Oro es un error”

Franco Mastantuono ya tuvo su debut en el Real Madrid, dejando una muy buena impresión a los hinchas presentes en el Santiago Bernabéu por lo que fueron sus primeros minutos (en total 28, sumado el tiempo añadido). No obstante, su performance ya generó cierto debate en un sector de la prensa española que no es afín a la Casa Blanca.

Principalmente de aquellos que están vinculados con el Atlético de Madrid o con el Barcelona, que ya le empezaron a lanzar dardos al nacido en Azul, a quien ubican como el factor con el que desde el Merengue buscan eclipsar a la máxima figura del FC Barcelona, Lamine Yamal.

Todo esto se escuchó durante un debate que se generó en el programa A Diario de Radio Marca. Por ejemplo, el periodista Jorge Segura apuntó: “El Real Madrid necesita mitigar el efecto de Lamine Yamal. Franco Mastantuono es lo más cercano que se le acerca a Lamine Yamal en impacto. El madridismo necesita un anti Lamine“.

Por su parte, Alberto Santacruz, otro de los panelistas del medio citado, remarcó: “El problema es vender futuros balones de oro y eso le va a generar una presión ambiental importante. Salir de esa presión dependerá si Mastantuono es ese crack que se presupone que ha fichado el Real Madrid, pero ponerle la etiqueta de Balón de Oro es un error“.

Por otro lado, la periodista María José Hostalrich, volvió con las comparaciones con el futbolista del Barça: “Mastantuono es producto de una campaña orquestada por el Real Madrid para calar hondo en el madridismo. Todo a ayudado para sobredimensionar a un jugador al que le queda mucho recorrido y mucho trabajo”.

Franco Mastantuono se prepara para su segundo partido en el Real Madrid

Tras su debut, Franco Mastantuono ya se prepara para su segunda presentación en el Real Madrid. Será este domingo 24 de agosto contra el Real Oviedo, en uno de los encuentros correspondientes a la segunda jornada de LaLiga 2025/2026. En principio sería parte de las alternativas de Xabi Alonso en el banco de suplentes.

